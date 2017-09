Se billedserie Gadehavefestivalen var i år noget af et tilløbsstykke.

Send til din ven. X Artiklen: Gadehavefestivalen blev en stor succes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gadehavefestivalen blev en stor succes

Taastrup - 15. september 2017 kl. 13:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For fjerde år i træk blev der for nyligt afholdt Gadehave Festival.

De mange frivillige ildsjæle og ansatte i Gadehavekvarteret har længe arbejdet for årets største og hyggeligste nabofest, som igen i år bød på masser af god musik og aktiviteter for hele familien.

Fra tidlig morgen blev der sat telte op, gjort klar til boderne og på scenerne.

- Solen skinnede og hele dagen duftede der af hygge, glæde og god stemning på pladsen, fortæller en af arrangørerne Pernille Agerbæk, der er projektchef for: Det spirer i Gadehavegård. Festivalgæsterne havde, udover at nyde musikken fra festivalens to scener, mulighed for at besøge hele 15 forskellige boder. De mindste tog mange ture i hoppeborgen og ventede tålmodigt på tur til ansigtsmaling og dåsekast, mens de større børn kunne prøve kræfter med en af Ungdomsskolens mange aktiviteter og hurlumhej-banen.

Blandt boderne kunne man bl.a. møde Taastrup Bibliotek, som varmede op til efterårets Harry Potter-tema, Familiens Hus, Familienetværket, foreningen Baba, kommunens sundhedscenter, foreningen Broen, og ballonklovnen Trampolina. Og Igen i år gæstede 'MC mod mobning' og deres motorcykler også festivalen.

Musik for alle aldre

Til årets festival var der musik fra to scener og programmet var bredt sammensat, så der både var noget at komme efter for pop, rock, rap, dansktop og folkemusik-elskere i alle aldre.

Nogle af de store navne på årets festival var Melodi Gran Prix-stjernen Emmelie de Forest, som sammen med Joanita Zachariassen sørgede for både 'teardrops' og sprøde rytmer.

Bugtaleren Sine og dukken Frække Rikke åbnede årets festival og fik smil og grin frem hos både børn og voksne.

Rapperen Fouli satte gang i festen med hittet 'Mon poto', mens Humørekspressen, hvis medlemmer bl.a. består af Pharfar, Chapper og Klumben, sørgede for godt humør og masser af god stemning.

På Ungdomsscenen fik unge sang-og musiktalenter fra nær og fjern lov til at prøve kræfter med scenelivet - bl.a. sang elever fra Ungdomsskolen og Klub Gadehavehaven. De unge upcoming singer-songwrittere Sebastian Dahl og den lokale Kasper Svare gæstede også scenen i år, og sørgede sammen med de andre unge talenter for god stemning foran Gadehave-klubben.

En hilsen fra backstage

Olcay Kekec, en af de unge engageret frivillige til årets Gadehave, var i løbet af dagen backstage og fik lov til at interviewe flere af de optrædende til årets Gadehave Festival.

Blandt andet rapperen Fouli, hvis spændte fans man tydeligt kunne høre bag scenen, mens de ventede på, at han skulle optræde. Fouli fortalte blandt andet at hele musikeventyret startede i den lokale ungdomsklub og løftede også sløret for, hvornår vi hører nyt fra musikeren, der fortalte, at hans nye sang kommer ud om to uger.

Det blev også til et interview med Emmelie de Forest, som blandt andet fortalte om, hvordan det hele startede, om sine planer for fremtiden og om hvordan det var at vinde det Europæiske Melodi Grand Prix.

- Jeg har altid sunget, siden jeg var helt lille, og ville gerne leve af det, når jeg blev stor. Der var mange der sagde, det ikke kunne lade sig gøre, men heldigvis stod min mor og far bag mig, og i den ungdomsklub jeg gik, så de vores talenter, og bakkede op om os. Da jeg var 18 år, flyttede jeg til København for at studere sangteknik, og så deltog jeg i grandprix. Nogle gange er det som om, altså var det mig, der vandt Eurovision? Det føles helt tåget, og sådan tror jeg, det er, når der sker store ting i ens liv. Jeg turde ikke at håbe på, at jeg vandt, det er Eurovision, man ved aldrig, hvad der kan ske. Men da jeg så vandt, blev der ikke stille, der var det bare fuld fart derudaf, men sjovt var det også,« fortæller Emmelie de Forest, som i øjeblikket arbejder på et minialbum med syv sange, der udkommer i oktober.

Sammenhold og godt naboskab

Gadehave Festival er et samarbejde mellem boligområderne Gadevang, Olufsborg og Gadehavegård, frivillige beboere, den boligsociale helhedsplan i 'Det Spirer i Gadehavegård' og lokale institutioner som Gadehave-klubben og Gadehaveskolen, der alle har lagt et stort engagement og arbejde i arrangementet.

- Tusind tak til vores mange ukuelige frivillige, som knokler, griner og sveder sig igennem forberedelserne og afviklingen af Gadehave Festivalen, til vores cirka 1400 dejlige gæster for en god festival, tak til vores kommunale samarbejdspartnere og bidragsyderne, tak til de frivillige foreninger, som alle sammen bidrager til at gøre festivalen lidt sjovere. Vi ses igen til næste år, lyder det fra Pernille Agerbæk, der er projektchef for: Det spirer i Gadehavegård.