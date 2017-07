Se billedserie Jan Frandsen forklarer skoleeleverne, hvordan de skal køre på banen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Fuld fart fremad i Hedeland

Taastrup - 24. juli 2017 kl. 15:38 Af Johan Monggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På toppen af en lille forhøjning på knallertbanen i Hedeland står Jan Frandsen fra cross klubben i Hedeland og holder øje med, at alt går ordentligt til, når 10 skoleelever har valgt at bruge tre dage af deres sommerferie på at køre rundt på små firhjulede atv'ere, der med en motor under hjelmen kan komme op på en topfart på 30 kilometer i timen. Arrangementet er en del af Høje-Taastrup Kommunes Aktiv Sommer-tilbud til skoleelever i kommunen. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

På toppen af den lille forhøjning har Jan Frandsen brugt mange solskinstimer på at holde øje med skoleelever, der vil ude at dreje gashåndtaget så langt syd på som muligt.

- Det er ikke nogen børn, der er her nede normalt, og jeg har aldrig set dem her­nede før. Det er også meget fint, for det er jo ikke så sjovt, hvis det er ens egen, der kommer i sommer­ferien. De kan jo køre til hverdag, siger Jan Frandsen, om de ti børn han i løbet af tre dage holder øje med, mens de på skift drøner rundt på banen.

Respekt for fart

Efter en kort introduktion til, hvor gas og bremser sidder, har skoleeleverne med en hjelm på hovedet indtaget to atv'ere. Men selv om der er fire hjul på de små maskiner, så skal der være respekt for maskinernes fart.

- Der er nogle, der tror, at de ikke kan vælte, det er derfor, jeg står heroppe, så jeg kan holde øje med dem. Man skal passe, for hvis man vælter og får maskinen ned over sig, så er den tung, så man skal have respekt for farten. Det er ikke bare legetøj, fortæller Jan Frandsen, der synes, det er rart med et afbræk i hverdagen med Aktiv Sommer.

Vild med fart

11-årige Patrick er en af de ti skoleelever, der har valgt at bruge nogle dage af sommerferien med fart i Hedeland. Og han er vild med fart.

- Jeg synes, det er fedt, og jeg vil gerne prøve noget nyt. Jeg kan godt lide fart, især når der ikke er nogle pedaler, jeg skal dreje rundt på, så er det ret sjovt, siger Patrick, der har respekt for farten.