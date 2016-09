Fremover er der ingen begrænsning på, hvad borgere kan bruge handicapkørsel til, og det får byrådet til at frygte stigende udgifter til ordningen. Foto: Peter Andersen (arkiv) Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Frygter øgede udgifter til kørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frygter øgede udgifter til kørsel

Taastrup - 20. september 2016 kl. 21:27 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ændring i måden, man tolker lovgivningen om handicapkørsel på, kan blive en dyr affære for Høje-Taastrup Kommune.

Fremover må borgere, der bruger ordningen, nemlig også bruge den kørsel til egen læge eller anden behandling, hvor de tidligere skulle benytte andre kørselsordninger, som er knyttet til den givne behandling.

Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Ændringen betyder, at en større del af kørselsregningerne fremover kan lande på kommunens bord.

Det er nemlig kommunen, som visiterer til og betaler for handicapkørselsordningen, mens det er regionen, som betaler for den særlige kørsel til og fra behandlingstilbud.

- Vi frygter, at det kan blive en væsentlig udfordring for kommunens økonomi. Betingelserne for brug af handicapkørsel er meget bedre end regionens tilbud, og vi frygter, at det vil animere borgere til at bruge handicapkørsel i stedet for regionens kørselstilbud, sagde Hugo Hammel (S), da sagen blev behandlet i byrådet.

Og administrationen i Høje-Taastrup Kommune deler bekymringen:

»Det vurderes, at der kan være en risiko for, at borgerne vælger at benytte deres handicaptransport til kørsel til behandling på hospital mm frem for at benytte de kørselsordninger, som er knyttet til den givne behandling. Dette vil i givet fald betyde en stigning i den kommunale udgift til handicapkørsel og et fald i regionens udgifter til kørsel«, lyder det fra administrationen.

Antallet af borgere visiteret til handicapkørsel i Høje-Taastrup Kommune og deres forbrug har allerede i 2015 vist stigende tendens. Der var således i 2015 et merforbrug på 50.000 kroner ud af et budget på 1.749.000 kroner.

Det gennemsnitlige kørselsforbrug i 2016 ligger både før og efter ændringen over gennemsnittet for året før.

Administrationen følger forbruget nøje ved månedlige opfølgninger og forventer ved årets udgang at kunne se, om den ændrede praksis har haft betydning for forbruget.

- Vi vil også følge området, og hvis det viser sig at blive et problem, vil vi bede Kommunernes Landsforening om at tage sagen op, siger borgmester Michael Ziegler (K) til DAGBLADET Roskilde.