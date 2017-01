Send til din ven. X Artiklen: Frygt for snarlig lægemangel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frygt for snarlig lægemangel

Taastrup - 19. januar 2017 kl. 13:42 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun et spørgsmål om tid, før der bliver problemer med lægemangel i Høje-Taastrup Kommune, fordi alle de nuværende lægepraksis har lukket for tilgang. Sådan lyder det fra borgmester Michael Ziegler (K), som derfor råber vagt i gevær, skriver DAGBLADET Roskilde.

Det gør han i et brev til regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), hvor han beder om et møde med hende for at diskutere den fremtidige lægesituation i kommunen.

- Jeg synes ikke, at vi kan leve med, at samtlige lægeklinikker i Høje-Taastrup har lukket for optag af nye patienter. Det hænger dårligt sammen med vores ambitioner om at tiltrække nye borgere, siger Michael Ziegler (K).

Ifølge Sundhedsloven er det Regionens forpligtigelse at sikre praktiserende læger til alle regionens borgere. Det er ligeledes Regionen, der har kompetencen til at træffe beslutning om antallet og placeringen af lægerne i Regionen - tildelingen af de såkaldte ydernumre.

Med udgangen af 2016 var der en lægepraksis i Høje-Taastrup Kommune, der lukkede og ydernummeret forsvandt, da der ikke var nogen læge, der ønskede at overtage det. Det var i den forbindelse, at byrådet blev opmærksomme på, at samtlige lægepraksis i kommunen nu har lukket for tilgang, skriver DAGBLADET Roskilde.

Eneste mulighed for læge er således Roskilde eller Albertslund kommuner, hvor der er nogle få lægepraksis, der har åbent for tilgang.

»Dette finder vi som Byråd ganske alarmerende, da vi i flere af de omkringliggende kommuner har set store vanskeligheder som følge af mangel på praktiserende læger,« skriver Michael Ziegler blandt andet i brevet til regionsrådsformanden.

Borgmesteren påpeger også, at Høje-Taastrup Kommune har store planer for byudvikling, ikke mindst med Nærheden i Hedehusene, som på sigt gerne skulle tiltrække omkring 8000 nye borgere til kommunen.

»Jeg anser det for problematisk ikke at kunne tilbyde vores nye borgere adgang til en praktiserende læge. (...) Med udgangspunkt i at en læges kapacitet er på ca. 1600 borgere, vil det betyde, at vi med 8.000 nye borgere vil opleve en lægemangel på 4-5 læger,« lyder det i brevet.