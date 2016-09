Fru Jensen er kendt vidt og bredt for sin kogekunst og nu holder hendes selskabelige forening fest i Hedehuset. Fru (Karin) Jensen ses her med sin mand Bruno Jensen.

Fru Jensens selskabelige Forening inviterer til fest

Taastrup - 05. september 2016

Fru Jenses Selskabelige Forening er kendt for at holde meget sjove og hyggelige fester og man kan glæde sig til 6. oktober, hvor foreningen byder på Musik og dans i Hedehuset. Denne gang med to bands.

Fru Jensens Selskabelige Forening genopstod med succes i februar 2016, hvor der blev holdt en festlig aften med spisning og dans.

Til festen den 6. oktober er der både bigband og 60'er band.

»Det bliver en aften for alle med hang til god mad, god stemning og ikke mindst god musik. Det bliver også ren kræs for de danseglade, for den kommer til at stå på varieret dansemusik og et stort dansegulv,« fortæller Bruno Jensen, som er gift med Fru (Karin) Jensen.

På den musikalske side er alle sejl sat til. Gunnar Madsens Bigband og Volume 60 leverer nemlig musikken.

»Gunnar Madsens 18-mands store orkestre er yderst rutinerede. De har spillet sammen i mange år og har et godt renommé i dansekredse. Orkestret har blandt andet spillet i både Danmark og Sverige til store mesterskaber som DM, EM og VM i sportsdans.

Er man også lidt til 60'er musik, disker det velspilende band Volume 60 op med hits og træffere fra 'The Golden Age of Rock and Roll',« fortæller Bruno Jensen.

Forplejningen står Fru Jensen som sædvanligt for.

Billetter koster 185 kr. der dækker forplejning, musik og dans. Drikkevarer købes i Hedehusets bar. Bemærk, at billetter ikke kan købes i døren, men skal købes på forhånd via Kulturhusenehtk.dk, på Hedehusene Bibliotek eller direkte hos Fru Jensen - tlf. 20296818.

Arrangementet finder sted torsdag d. 6. oktober i Hedehuset, Hovedgaden 371 B, 2640 Hedehusene.

Festlighederne varer fra 18.00-22.00 (dørene åbner kl. 17.00).

Sidste gang var der hurtigt udsolgt idet der er begrænsede antal pladser, hvorfor hurtig billetbestilling anbefales.