Frivillige samler ind til forskning i gigt og sclerose

- Jeg står op for de mange, der lever med gigt og sclerose som en del af hverdagen. Jeg var også indsamler sidste år. Det var en rigtig god oplevelse. Jeg har derfor allerede meldt mig som indsamler igen, fortæller tidligere fodboldspiller Andreas Laudrup, der i 2012 fik diagnosen reaktiv gigt. Foto: Jacob Ljørring

Taastrup - 31. august 2017

Søndag den 10. september banker frivillige indsamlere fra Scleroseforeningen og Gigtforeningen på dørene hos borgerne i Taastrup.

Under overskriften 'Jeg står op for...' samler de to patientorganisationer penge ind til forskning i de to uhelbredelige sygdomme, der kan ramme os alle. I Taastrup er der brug for flere indsamlere.

Forskning er vigtig. Det ved de flere hundredetusinde, der lever med sclerose eller gigt. I dag ved lægerne heldigvis meget mere om at diagnosticere og behandle de to kroniske sygdomme end for blot 20 år siden.

Det gør de, fordi forskningen i de seneste årtier har sat nye standarder for behandling af sclerose og gigt, hvilket har forandret tilværelsen og fremtidsudsigterne.

- Heldigvis er der de seneste år sket rigtig meget med behandlingen af både sclerose og gigt. Det kan vi takke forskningen for. Men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål om de to sygdomme, der kan ramme os alle. Det er baggrunden for, at vi samler penge ind til yderligere forskning i de to sygdomme, når vi sammen banker på dørene i Taastrup den 10. september, siger Klaus Høm, der er direktør i Scleroseforeningen.

De nyeste tal viser, at der i Danmark lever 15.000 personer med sclerose, og mere end 700.000 har fået konstateret en gigtsygdom.

Nogle af de spørgsmål, som Gigtforeningen og Scleroseforeningen gerne vil hjælpe med at finde svar på, er: Hvad er årsagen til sclerose og inflammatorisk gigt? Kan medicinen skræddersys til den enkelte? Og kan der udvikles behandlinger, som kan kurere sygdommene?

Husstandsindsamlingen finder sted i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Her vil tusinder af frivillige bruge et par timer på at sætte fokus på vigtigheden i fortsat at forske i de to sygdomme.

- Vi håber, at fremtidens forskning kan finde behandlinger, der kan kurere gigt og sclerose. Derfor håber vi også, at mange vil bakke op om indsamlingen den 10. september, så vi kan gøre en forskel for de mange mennesker, der lever med de to sygdomme, siger Mette Bryde Lind, som er direktør i Gigtforeningen.

Mere end 1.900 indsamlere har allerede meldt sig til at få to-tre timers frisk luft og en god gåtur søndag den 10. september, hvor husstandsindsamlingen fløjtes i gang klokken 10.00 hos den lokale koordinator. Interesserede borgere kan melde sig som indsamlere på hjemmesiden www.vistaaropforhinanden.dk

Fakta om de to kroniske sygdomme

Gigt og sclerose er begge kroniske sygdomme, der bliver værre med tiden. Og de kan endnu ikke kureres.

Sygdommene medfører symptomer som smerter, ekstrem træthed, nedsat kraft eller lammelser, der gør dagligdagsaktiviteter vanskelige eller umulige at gennemføre.

I Danmark lever 15.000 mennesker med sclerose. Hvert år får omkring 600 mennesker i Danmark diagnosen sclerose. Det svarer til næsten to nye tilfælde hver dag. Sygdommen rammer flest i 20-40-årsalderen, og to ud af tre er kvinder.

Mere end 700.000 mennesker i Danmark har fået konstateret en gigtsygdom. Heriblandt har over 100.000 en inflammatorisk gigtsygdom. En af de mest udbredte inflammatoriske gigtsygdomme er leddegigt, som næsten 50.000 danskere lever med. Hvert år får mere end 1.300 diagnosen leddegigt. Det svarer til mere end tre nye tilfælde hver dag.

23 ambassadører står i front for husstandsindsamlingen, deriblandt den tidligere fodboldspiller Andreas Laudrup, forretningskvinden Ilse Jacobsen og komikeren Ellie Jokar.

Læs mere og meld dig som indsamler på hjemmesiden www.vistaaropforhinanden.dk