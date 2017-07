Foreningsprisen overrækkes ved en prisfest i Taastrup Teater og Musikhus den 29. september 2017.

Frivillige hædres: De kan vinde årets foreningspris

Taastrup - 02. juli 2017

Så er årets kandidater til foreningsprisen 2017 udpeget, de fem foreninger er alle med i opløbet om de 25.000 dejlige danske kroner, som tildeles vinderen.

Danske Bank, som sponserer prisen, har også afsat henholdsvis 10.000 og 5.000 kroner til anden- og tredjepladsen.

Hvem der er den endelig vinder afsløres fredag den 29. september 2017 klokken 19.00 i Taastrup Teater og Musikhus, skriver DAGBLADET Roskilde.

De fem foreninger er valgt blandt et bredt udsnit af foreninger i Høje-Taastrup, og også i 2017 har der været mange værdige kandidater blandt de indstillede foreninger.

Her er de fem nominerede foreninger i tilfældig rækkefølge:

Taastrup Lunge Forening er indstillet for sit store arbejde med at aktivere borgere med lungesygdomme med motion, sang og fælles ture. Alt sammen et arbejde, der giver medlemmerne et bedre livsindhold og sætter dem i stand til at klare sig bedre i hverdagen.

Teen Challenge Taastrup gør et kæmpearbejde for misbrugere i kommunen. De er opsøgende og kontaktskabende i forhold til at få misbrugere til at deltage i aktiviteterne. Der er megen medmenneskelighed og varme i foreningen, og der arrangeres aktiviteter, fællesture med mere for at skabe et sammenhold og relationer, der kan bedre hverdagen for den enkelte.

Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup er indstillet for deres utrættelige arbejde for at bedre miljøet og fremme genbruget i kommunen. Centret støtter dem, der støtter miljøet. Aktiviteterne er mangeartede; der repareres over 300 forskellige produkter, som ellers ville være kasseret og smidt ud. De hjælper folk med at etablere haver, så de kan blive selvforsynende med økologiske fødevarer. Hvor der er brug for at fremme miljøet, der er Miljø- og EnergiCentret.

TIK Bueskydning har siden 1980 formået at skabe aktiviteter for såvel bredden som eliten. Klubben har holdt til på Mølleholmskolen siden starten, og her er udklækket mange talenter på nationalt og internationalt plan. Klubben har også arrangeret aktiviteter for bredden, blandt har foreningen lavet sommerferieaktiviteter gennem mange år, og klubben arbejder også sammen med de lokale skoler, så eleverne kan lære at skyde med bue og pil.

Springcenter Nærheden bruges til hverdag af fem gymnastikforeninger, der hver især har lagt et kæmpearbejde i planlægningen af centret. De har været med gennem hele byggeprocessen og har bidraget aktivt til, at springcentret er blevet en succes. Foreningerne har også bidraget økonomisk til redskaber og materialer, så centret kunne blive så godt som muligt fra start. De fem foreninger er indstillet for deres usædvanligt store engagement i tilblivelsen og driften af centret.