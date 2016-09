Anette Tengberg er daglig leder af Frivilligcentret. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Frivilligcenter kæmper for at overleve

Taastrup - 20. september 2016

Da det kommunale budget for 2016 blev indgået sidste år, betød det et farvel til den kommunale støtte til Frivilligcentret.

Centret stod dermed til at lukke, fordi byrådets beslutning om at fjerne den årlige grundfinansiering på 241.000 kroner betød, at også det statslige tilskud på omkring 350.000 kroner, som var betinget af kommunens tilskud, bortfaldt.

Frivilligcentret findes dog endnu. Centret har overlevet via hård kamp, opsparede midler, statslige puljemidler samt projekttilskud. Hvis der ikke findes en permanent ordning, bliver centret dog nødt til at lukke ved udgangen af året, fortæller Anette Tengberg, som er daglig leder.

Hun oplyser, at Frivilligcentrets bestyrelse har sendt en ansøgning til kommunen i forbindelse med budgetforhandlingerne, som foregår netop nu, om igen at opnå grundfinansiering og håber, at politikerne ved forhandlingsbordet beslutter at lade centret overleve.

Anette Tengberg henviser til en helt ny evaluering Rambøll og Socialstyrelsen har lavet af landets 65 frivilligcentre, som viser, at centrene i høj grad styrker det lokale, frivillige engagement.

Frivilligcentret har lokaler i Medborgerhuset og er et lokalt samlingspunkt, hvor frivillige kan få konsulentbistand til det lokale foreningsliv. Centret er også med til at mobilisere flere frivillige og synliggøre det frivillige arbejde. Derudover er Frivilligcentret involveret i en lang række projekter og partnerskaber, som alle sammen har til formål at udvikle og fremme frivilligheden og skabe et mangfoldigt lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at tage del i fællesskabet.

Centret står også bag mange arrangementer, som skaber større netværk imellem de lokale foreninger og de frivillige tilbydes forskellige kurser.

Anette Tengberg fortæller, at de seneste opgaver har været at hjælpe en frivillig med interesse for mennesker med hørenedsættelse samt at vejlede foreningen Homestart, som yder hjælp til trængte børnefamilier.

Noget nyt er et samarbejde med bibliotekerne, hvor centret via Projekt Frivillig har vi inviteret foreningerne med ud og fortælle om deres foreninger.

Evalueringen fra Rambøll og Socialstyrelsen viser, at det er vigtigt, at bestyrelserne i frivilligcentrene er bredt sammensat og derfor har frivilligcentret ved sidste generalforsamling åbnet mulighed i vedtægterne for at virksomhedsrepræsentanter kan være bestyrelsesmedlemmer. Den første har allerede indtaget sin plads som suppleant., fortæller Margit Løvkvist, som er bestyrelsesformand.

I ansøgningen til kommunen, søger Frivilligcentret om en grundfinansiering på 350.000 kr. i 2017.

»Det vil betyde, at staten vil indgå med 350.000 kr. og vi kan fortsætte med det arbejde, som allerede er godt i gang,« siger Anette Tengberg.

Frivilligcentrets nye mål, hvis finansieringen kommer på plads:

Hvert forår og efterår frem til udgangen af 2017 at have taget initiativ til tre temadage/kurser til inspiration af frivillige/foreninger/borgere, som ønsker inspiration eller støtte til at udvikle foreningens arbejde. I alt 9 gange.

Ved tilstedeværelse i lokalsamfundet at medvirke til at få 80 frivillige til foreningsliv og aktiviteter i Høje-Taastrup inden udgangen af 2017. Herunder at yde støtte til at også udsatte borgere kommer ud og deltage/bidrage i foreningslivet.

Tage initiativ og medvirke til at skabe 20 netværk og/eller samarbejde/partnerskaber på tværs af foreninger, og hvis aktuelt inddrage HTK og erhvervsliv.

Tage initiativ til at danne to netværk for henholdsvis selvhjælpsgrupper og mentorkorps med henblik på sparring, erfaringsudveksling og relevante kurser og temaer.

Fortsat udvikle selvhjælps- og mentorarbejde. Når det er muligt indgå samarbejde med relevant forening om implementering af aktiviteten. Inden udgangen af 2017 har vi dannet seks nye selvhjælpsgrupper og 1 mentorkorps.

Efteråret 2016 vil hjemmeside mv. blive styrket ved hjælp af frivillig webmaster.