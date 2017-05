Se billedserie 58-årige Henrik Berggren har været frivillig i Fløng-Hedehusene Fodbold i 40 år. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Frivillig fodboldtræner i 40 år

Taastrup - 19. maj 2017 kl. 15:56 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Stenbuen og Soderupvejs baner i Fløng-Hedehusene Fodbold har 58-årige Henrik Berggren trænet ungdomshold i 10 år og inden da 30 år i Fløng IF. Samlet set 40 års frivilligt trænerarbejde er det blevet til på den lokale grønsvær.

Den indsats blev han hædret for på behørig vis af klubben og DBU Sjælland i efteråret ved at modtage DBU Sjællands hædersemblem og diplom.

»Det, at der er rollemodeller som Henrik Berggren, der investerer så mange år som frivillig, er ekstremt beundringsværdigt, og så oven i købet i samme klub. Det betyder især noget for klubben at have den rygrad af frivillige, der altid har været der og er der og stiller op. Det kan ikke vurderes højt nok,« siger Ole Jacobsen, der er formand for DBU Sjællands bestyrelse.

Han fortæller samtidig, at antallet af denne slags 40 års jubilæer ikke ligefrem er stigende. De findes, men de er sjældne.

Hovedpersonen selv blev overrasket over emblemet.

»Jeg blev rigtig overrasket. Jeg havde ikke forventet at få overrakt noget. Jeg havde bare fået at vide af klubben, at jeg havde jubilæum,« siger Henrik Berggren om oplevelsen med at modtage hædersbeviset.

Om hvad der har fået ham til at investere så mange år i at være frivillig i den samme klub, siger han:

»Det har noget at gøre med, at man kan lide det. Jeg bor jo lokalt, og jeg holder meget af fodbold. Efterhånden har jeg trænet mange forskellige hold, og derfor kender jeg dem allesammen,« siger han og uddyber:

»Det er sjovt at følge, hvordan børnene udvikler sig som spillere. Det giver mig selvtilfredshed at se, hvordan de øver sig og bliver bedre, når man eksempelvis forklarer dem et system,« siger Henrik Berggren, der i skrivende stund er en af trænerne for U8 drenge-holdet.

»Jeg oplever også at træne børn af spillere, jeg tidligere har trænet. Eksempelvis kom der for nyligt en mor med sin søn, og hun forklarede ham, at hun godt kendte mig. Det synes jeg er skægt,« siger Henrik Berggren.

Han er også stolt over de spillere fra klubben, der bliver så dygtige, at de ender i divisionsfodbold.

»Eksempelvis Mark Leth Pedersen, der dag spiller for FC Roskilde. Ham havde jeg som drengespiller,« fortæller Henrik Berggren.

En del af klubbens historie Selv har Henrik Berggren en stor stjerne i klubregi.

»Henrik betyder alt for klubben. Det gør alle de frivillige, der lægger så meget tid og kræfter i klubben,« siger Fløng-Hedehusene Fodbolds formand Nina Strøm Tønnes og kalder det unikt med hele 40 års frivilligt arbejde samme sted.

»Henrik er en rigtig ildsjæl og en del af klubbens historie. Det bliver man jo helt naturligt, når man har været med i så mange år. De børn, han træner nu, er jo børn af dem, han har trænet for mange år siden. Det giver tryghed for forældrene og betyder også, at relationerne er skabt fra starten. Lidt ligesom hvis børnene kom til at gå på den samme skole og fik de samme lærere, som deres forældre havde haft,« siger Nina Strøm Tønnes.

Henrik Berggren er udover at være træner også materialeansvarlig - en opgave han går til med grundighed.

»Henrik er generelt meget vellidt. Han er materialeansvarlig og i hans tilfælde betyder det, at han ikke går hjem før alle bolde er fundet. Henrik er foreningsmand af den gamle skole, så for ham er det sådan, at hvad man tager med ud skal også med hjem igen. Der skal være orden i tingene,« forklarer Nina Strøm Tønnes.

Hun tilskriver det blandt andet den særlige lokalpatriotisme i Fløng og Hedehusene, at en mand som Henrik Berggren forbliver frivillig samme sted i hele 40 år.

Formanden kalder også Henrik Berggren for klubbens historiefortæller.

»Han er historiefortælleren. Han kan alle anekdoterne fra klubbens historie,« siger hun.

Fløng-Hedehusene Idræt, og dermed også fodboldafdelingen, har i år eksisteret i 10 år som følge af sammenlægningen mellem Fløng IF og Hedehusene Idræts Klub.