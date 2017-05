Se billedserie Der er store ambitioner for den kommende skole i Nærheden i Hedehusene, hvor blandt andet LEGO Education er med. 23 rådgiverteams havde budt ind på opgaven ved den såkaldte prækvalifikation. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fremtidens skole: Kæmpe interesse for at være med

Taastrup - 27. maj 2017

Der er rift om at være med til at bygge fremtidens skole i den nye bydel Nærheden i Hedehusene. Hele 23 rådgiverteams har budt ind på opgaven, som netop har været i såkaldt prækvalifikation, skriver DAGBLADET Roskilde.

Heraf er der nu valgt fem, som skal arbejde videre med opgaven.

- Det er nogle af de virkelig store navne på området, der har budt ind på opgaven, og det er vi selvfølgelig meget tilfredse med. Det viser, at der er stor interesse for at være med i det projekt, vi har sat i søen: at bygge fremtidens skole, som kan ruste eleverne til en fremtid, hvor mange af de kommende jobs slet ikke eksisterer endnu, siger borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler (K).

De fem teams har alle vist, at de besidder relevante faglige og interessante kompetencer, ligesom de alle har erfaringer med tilsvarende byggerier af omfang og kompleksitet.

De fem teams er, i vilkårlig rækkefølge: 3XN A/S, Henning Larsen Architects A/S, Christensen & Co Arkitekter A/S, ADEPT + RUM samt C.F. Møller Danmark A/S.

De fem teams har nu frem til den 7. august til at aflevere deres konkurrenceforslag, og vinderen udpeges ultimo august. Herefter begynder arbejdet med at færdigudvikle vinderprojektet, og på den baggrund udarbejdes det endelige udbudsmateriale til entreprenørerne.

- Vi får allerede meldinger om, at også der også fra den side er stor interesse for at byde ind og være med i opgaven om at bygge det nye læringshus, fortæller Michael Ziegler til DAGBLADET Roskilde.

Den kommende skole skal rumme fem spor, altså fem klasser på hver årgang, inklusiv specialklasserækker og modtagerklasser. Den har fået arbejdstitlen Læringshus Nærheden og vil kunne optage cirka 1000 børn, mens den integrerede daginstitution vil kunne optage cirka 150 børn.

Læringshus Nærheden skal være en projektorienteret skole og daginstitution med afsæt i det 21. århundredes kompetencer og med et særligt fokus på naturvidenskab og teknologi. 65 procent af de børn, der kommer i skole nu, vil i fremtiden få jobs, som slet ikke eksisterer på nuværende tidspunkt. Derfor er det nødvendigt at uddanne børn til at tænke nyt og kreativt, så de er i stand til at tilpasse sig det fremtidige arbejdsmarked.

Det er første gang i Danmark, at en skole bliver bygget fuldstændig fra grunden baseret på den nye måde at tænke skole på.

Den kommende skole skal også fungere som Byens Hus for beboerne i den nye bydel, og det skal have åbent døgnet rundt, så alle kan gøre bedst muligt brug af det.

Opførelsen af Læringshus Nærheden begynder i løbet af 2019 og forventes at være klar til skolestart 2021. Byggeriet forventes at blive i 2-4 etager og vil være cirka 15.000 m2.