Fremtidens Hedeland: Pas på naturen

Blandt de hundredvis af forslag til aktiviteter var en campingplads, et spisested, mulighed for kanosejlads, mountainbike ruter, bedre skiltning, et naturformidlingscenter og vildmarksaktiviteter, skriver DAGBLADET Roskilde.

De tre ejere af Hedeland Naturpark - Høje-Taastrup, Greve og Roskilde kommuner - har udarbejdet en ny vision for Hedeland, og netop nu arbejder tre tværfaglige teams, uafhængigt af hinanden, med idéer og forslag til udviklingen af Hedeland. Senest 1. marts skal de tre teams aflevere deres projektbesvarelse, som skal danne baggrund for en egentlig udviklingsplan.

Der er mange interesser i Hedeland Naturpark. De tre kommuner ønsker at gøre Hedeland til et regionalt brand, som bruges af flere end i dag, og som også kan blive økonomisk bæredygtigt. Nogle vil have zoner, hvor der er vildt roligt. Andre vil have zoner, hvor der må være vildt rå aktiviteter. Alt sammen skal kombineres i en udviklingsplan, som forventes at blive præsenteret i løbet af 2017, skriver DAGBLADET Roskilde.