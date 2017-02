Se billedserie - Vi vil gerne vise de unge, at der er en fremtid, hvor vi skal bruge de ting, de lærer i skolen, lyder det fra GlobalConnect i Taastrup, som derfor blandt andet har lagt virksomhed til skolebesøg fra en københavnsk 8. klasse. Foto: Kasper Friis, kasperfriis.com Foto: Kasper Friis Jorgensen

Fremtiden ligger i koderne

Taastrup - 01. februar 2017 kl. 09:06 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup: Det er ikke længere nok, at vores børn lærer at bruge den nye teknologi. Der er også brug for, at de forstår, hvordan den virker, hvis vi vil beholde Danmark som det stærke vidensamfund, det er i dag.

Sådan lyder det fra Taastrup-firmaet GlobalConnect, som derfor har engageret sig i Coding Class - et samarbejde mellem blandt andre Coding Pirates, IT branchen og Københavns Kommune, skriver DAGBLADET Roskilde.

Formålet med projektet er at ændre holdningen til teknologi og it samt gøre feltet mere interessant for børn og unge. Ikke mindst arbejder man på at gøre it og kodning til en integreret del af undervisningen i folkeskolen.

- I dag uddanner vi børn til at være brugere af teknologi, men vi har brug for, at de også kan være skabere af den. Al forskning og statistik tyder på, at mange af de jobs, børn skal bestride i fremtiden, kan vi slet ikke forestille os i dag. Derfor er det vigtigt, at vi giver dem de rette værktøjer, så de kan begå sig i fremtiden, forklarer teknisk direktør i GlobalConnect, Pernille Simonsen Ravn.

Hvis det stod til hende, kom kodning på skoleskemaet allerede i de små klasser i folkeskolen.

- Jo før, man lærer de her ting, jo bedre. Jo yngre eleverne er, jo nemmere har de ved at lære og forstå ideen bag. Og det handler jo ikke bare om it, men om at tænke mere kreativt og nedbryde problemstillinger, siger hun til DAGBLADET Roskilde.

Og det skal hellere ske i dag end i morgen.

- Udviklingen sker utroligt hurtigt, så hvis vi vil beholde Danmark som et stærkt vidensamfund, så er vi også nødt til at handle hurtigt. Vi ønsker at skabe fokus på området og få sat emnet på den politiske agenda, forklarer Pernille Simonsen Ravn.

Som en del af Coding Class-projektet arbejder IT Branchen på at få politikerne i tale omkring nødvendigheden af at få kodning på skoleskemaet.

Projektet er i dag primært drevet af frivillige ildsjæle, men GlobalConnect håber, at det kan blive sat mere i system, så eksempelvis også lærerne kan blive uddannet og få de nødvendige kompetencer til at klæde eleverne på til den digitale fremtid.

GlobalConnect har blandt andet skudt penge i projektet, så man har kunnet frikøbe en række undervisere fra Coding Pirates og investere i det nødvendige undervisningsmateriale og udstyr. Derudover har de lagt virksomhed til et besøg fra en 8. klasse fra København, hvor eleverne blandt andet fik en rundvisning, løste forskellige opgaver som programmering af robotter, samt fremlagde deres projekter.

GlobalConnects bevæggrunde for at være med i projektet er primært af ideologisk karakter.

- Selvfølgelig vil det påvirke vores virksomhed, at der kommer mangel på dygtige softwareprogrammører i fremtiden, men det skal vi nu nok løse. Men vi vil gerne vise de unge, at der er en fremtid, hvor vi skal bruge de ting, de lærer i skolen. Nogle elever - især pigerne - mister hurtigt interessen for det, hvis det bliver for nørdet, men vi vil gerne vise dem, at man kan bruge teknologien til at være kreativ på mange områder. Det er ikke bare en nørde-verden, understreger Pernille Simonsen Ravn.