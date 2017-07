Fredede padder får et ekstra ynglested

NærHeden P/S er nemlig i gang med at etablere et ekstra ynglested til den spidssnudede frø og de andre paddearter, der lever i området.

- Nærheden er da helt klart både for mennesker og dyr. Naturen i Sejlbjerg Mose er en kæmpe kvalitet for den nye bydel, som vi både vil og skal værne om, siger Ole Møller, der er direktør i byudviklingsselskabet NærHeden P/S.

Ynglestedet etableres ved at grave to huller ved siden af hinanden. I løbet af et halvt til et helt år vil hullerne vokse til og blive en integreret del af det frodige vådområde.

Projektet er et resultat af et miljøkrav fra Høje-Taastrup Kommune om at sikre gode vilkår for beskyttede padder i henhold til en EU habitats-liste. Kravet stilles i forbindelse med, at der gives tilladelse til byggeri i området ved mosen og søerne.