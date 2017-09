Se billedserie Ole Esbensen er blevet huspianist på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter, efter han selv var der for et par år siden. Foto: Kasper Ellesøe

Fra stressindlagt til ­huspianist på 14 dage

Taastrup - 12. september 2017 kl. 13:37 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ole Esbensen kom på toppen igen på 14 dage, stressen havde lagt ham ned. Nu er han blevet en form for huspianist på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter.

Fingrene glider sikkert og rytmisk hen over tangenterne, mens lyden strømmer ud i foryeren.

Det er Ole Esbensen, der sidder bag pianoet på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter, hvor han er blevet en slags frivillig huspianist, der spiller musik ved særlige lejligheder, til stor glæde for de mange borgere, der bor og kommer på centeret.

Men det var lidt et tilfælde, at han er blevet en stor del af plejecenteret, og for det var hans eget sygdomsforløb som følge af en stressende periode, der for et par år siden gjorde, at han kom i kontakt med plejecentret.

- Jeg blev indlagt på grund af stress med ambulance på Glostrup Hospital, og jeg husker ikke rigtig noget om, hvad der skete. Efter noget tid på hospitalet bliver jeg kørt af sted. Jeg kunne ikke rigtig huske noget, og jeg spurgte, hvor vi skulle hen. Jeg havde ingen idé om det, fortæller 72-årige Ole Esbensen, der bor i Taastrup.

Turen går til Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter. Ole Esbensen husker, at da han kom der, var modtagelsen klar.

- »Velkommen Ole. Træningen er hver tirsdag og fredag fra 10-11,« sagde de. Og der kom jeg gående med min rollator, fordi jeg var dårligt gående, siger Ole Esbensen.

På Torstorp havde han blandt andet lavt blodtryk og dårlig motorik efter indlæggelsen. Og skal han selv fortælle, hvorfor han blev stresset, så skyldes det omvæltningen til at være pensionist.

- Jeg var blevet stresset af at være pensionist, efter jeg havde haft en stilling som økonomidirektør i medicinalbranchen. Jeg havde kun været pensionist i få år, da jeg kom til plejecenteret, husker Ole Esbensen.

Tiden på plejecenteret og genoptræningen gik overraskende godt, fortæller han.

- I den anden uge af opholdet fik jeg at vide, at nu skulle jeg hjem. Jeg skulle blot have et ekstra gelænder derhjemme, og så var jeg klar til at komme hjem til Søndertoften i Taastrup. Det gik utrolig stærkt, og der var meget hurtig bedring, siger han og roser plejecenteret.

- De reddede mit liv på 14 dage, siger han taknemmeligt

Efter forløbet på plejecenteret kom Ole Esbensen der stadig for at træne.

- Jeg fortsatte med at træne lidt om morgenen tirsdag og fredag, hvor jeg jo kendte det personale der var til stede. En dag sad jeg i cafeteriet og drak morgenkaffe. Jeg så, at der stod et klaver, og jeg spurgte, om jeg måtte spille. Det måtte jeg gerne. Klaveret lød ikke fantastisk, må jeg sige, siger Ole Esbensen, der er autodidakt pianist.

Ole Esbensens lærte at spille klaver, da han kedede sig som pensionist, efter han ikke skulle rejse verden rundt. Han spillede mere og mere og blev bedre og bedre.

Efter han kom på Plejecentret efter sit eget forløb, anskaffede plejecenteret et nyt klaver, og nu kommer Ole Esbensen jævnligt på plejecenteret, hvor han hjælper til som frivillig og spiller til arrangementer til stor glæde for borgerne på plejecenteret.

- Jeg får så meget respons fra de ældre. Når jeg spiller, vil de ældre gerne danse. Selv dem i kørestol vil gerne have en svingom. Det er skønt, siger Ole Esbensen, der har boet i Taastrup ­siden 1973.