Fra Taastrupgård til Christiansborg

Under Fadwa Kassoudis praktikophold hos Mattias Tesfaye (S) mødtes blandt andet med undervisningsministeren, hvor fordeling af elever på landets gymnasier var til diskussion.

Taastrup - 04. januar 2017

Kort før jul var 15-årige Fadwa Kassoudi fra Selsmoseskolen i praktik hos folketingsmedlem Mattias Tesfaye (S).

»Jeg søgte praktikplads på Christiansborg fordi, jeg går rigtig meget op i folks rettigheder og at alle skal være lige. Jeg valgte Mattias fordi han taler med hjertet og jeg er meget enig i de ting han siger,« siger Fadwa

En politikers arbejdsdag er meget anderledes end hverdagen som skoleelev i Høje-Taastrup.

»Jeg deltog i rigtig mange møder. Blandt andet et møde med undervisningsministeren hvor vi diskuterede fordeling af elever på landets gymnasier. Skal man fordele eleverne efter deres etniske baggrund for at sikre blandede skoleklasser?« Det er en svær diskussion, siger Fadwa

Mattias Tesfaye bruger meget tid på at besøge skoler og lytte og diskutere med unge mennesker.

»Vi var blandt andet på Gl. Hellerup Gymnasium. Det var meget anderledes end min hverdag i Høje-Taastrup. Jeg følte mig ikke ligefrem hjemme. Havde de overhovedet set en muslimsk pige før? Men så sagde Mattias, at det var vigtigt ikke at møde folk med fordomme. Ligesom de ikke skal dømme mig på mit udseende, skal jeg heller ikke dømme dem. Det synes jeg var meget rigtigt.«

Mattias Tesfaye arbejder blandt andet for at sikre uddannelse til flere unge og skabe ordentlige arbejdsforhold i Danmark. Derudover kæmper han særligt for Vestegnens interesser.

»Vi er desværre næsten ingen politikere, der bor på Vestegnen. Derfor har jeg taget den opgave på mig. Vi skal sikre at investeringer i uddannelse, trafik og arbejdspladser også kommer til Vestegnen,« siger Mattias Tesfaye, der var glad for at have Fadwa i praktik.