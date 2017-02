Se billedserie Ann-Sophie Hansen underviser de lokale børn fra slumkvarteret i Dar es Salaam i engelsk. Foto: Privat

Fra Taastrup til Tanzania

Taastrup - 28. februar 2017 kl. 12:38 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For en periode har 20-årige Ann-Sophie Hansen fra Taastrup udskiftet forstadshverdagen med en dagligdag i slumkvartererne i hovedstaden Dar es Salaam i Tanzania.

Forleden kom Ann-Sophie forbi sit tidligere gymnasium i Høje-Taastrup for at fortælle om sine mange både personlige og faglige oplevelser.

Ann-Sophie Hansen bor hos en familie, som hun er kommet i kontakt med gennem organisationen ICYE (International Cultural Youth Exchange).

I Dar es Salaam underviser Ann-Sophie Hansen børn mellem tre - og seks år i engelsk. Desuden er hun nu valgt som chairperson i organisationen Tandale Youth Of Developmentcenter, som sammen med det lokale hospital underviser 14-25 årige kvinder i deres rettigheder, uddannelsesmuligheder, sundhed og sex samt miljøorientering.

Varigt aftryk

Når man arbejder som frivillig med den type opgaver, som Ann-Sophie Hansen har kastet sig ud i, bliver man ofte udsat for megen kritik.

- Der har været stor kritik af vestlige unge, som rejser ud som frivilligarbejder med små børn. De unge forlader børnene efter kort tid, hvilket kan give børnene problemer fremover, fortæller Ann-Sophie Hansen, der derfor har valgt at tage af sted i længere tid i en ordning, hvor de små børn skal forlade hendes klasse, for at rykke op.

- Så bliver det børnene, der forlader mig, og ikke omvendt, lyder det fra Ann-Sophie Hansen.

For Ann-Sophie Hansen er det vigtigt at det arbejde, hun laver i Tanzania, efterlader et varigt indtryk. Det sker gennem et projekt om at efteruddanne de andre unge i Tandale Youth Of Developmentcenter til at kunne overtage leder- og organisatorrollen.

- Mit store mål er at lave et system, hvor videndeling fagligt og organisatorisk kan fortsætte, også når jeg ikke er der mere, fortæller Ann Sophie og tilføjer:

- Men jeg ved godt, at det arbejde, jeg laver, ikke nødvendigvis kommer til at ændre hele organisationen. Derfor prøver jeg med mine kvalifikationer at sørge for, at organisationen får de redskaber, der skal til, for at den bliver bedre til at håndtere de udfordringer, som vil komme fremover.

Fra gymnasium til videre uddannelse

Ann-Sophie Hansen blev student fra Høje-Taastrup Gymnasium i 2015. Når hun kommer tilbage fra Tanzania har hun tænkt sig at læse udviklingsøkonomi.

- Meget af det, som jeg arbejdede med i gymnasiet, har jeg taget med mig ud i verden. Jeg var aktiv i både skolens elevambassadørkorps og i skolerådet, og de erfaringer med projektledelse og organisering af frivilligt arbejde, jeg fik derigennem, bruger jeg nu i mit arbejde i Tanzania, fortæller Ann-Sophie Hansen og fortsætter:

- De værdier om dannelse og demokrati, som blev dyrket i gymnasiet, har givet mig en stor ballast i forhold til mit arbejde i Tanzania. Samtidig fik jeg også som organisator på gymnasiet en masse ledererfaringer, som jeg også bruger nu.

Ann-Sophie Hansen er blevet så glad for sit ophold i Dar es Salaam, at hun overvejer at tage dele af sin uddannelse i Tanzania.