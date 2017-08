Socialdemokraterne vil have udarbejdet et idékatalog, der skal belyse, hvordan store kommunale byggeopgaver, som eksempelvis de nye skoler i Nærheden og Taastrupgaard, kan gavne lokal beskæftigelse og uddannelse. Foto: Allan Nørregaard (arkiv)

Forslag: Store projekter skal udløse praktik og lærepladser

Taastrup - 21. august 2017

Flere lærepladser for lokale unge. Såkaldt »snusepraktik« for ledige. Bedre mulighed for praktikanter.

Det er nogle af de muligheder, som Socialdemokraterne i Høje-Taastrup ser i forbindelse med de kommende store byggeprojekter, som Høje-Taastrup Kommune skal gennemføre. Det gælder blandt andet den nye skole i Nærheden i Hedehusene, den nye skole i Taastrupgaard, og det nye rådhus ved City 2.

På byrådets møde den 29. august vil Socialdemokraterne derfor stille forslag om, at der udarbejdes et idékatalog, der skal belyse, hvordan store kommunale byggeopgaver kan gavne lokal beskæftigelse og uddannelse - blandt andet med de erfaringer, som man har gjort i andre kommuner. Samtidig skal der sættes gang i en dialog med både arbejdsgivere og fagforbund, for at finde de bedste løsninger.

- Vores ønske er, at de store kommunale byggeprojekter kan hjælpe lokale borgere til beskæftigelse eller uddannelse, siger Thomas Bak (S), der er formand for arbejdsmarkedsudvalget og gruppeformand i byrådet.

- En anden gevinst er at kunne engagere unge i lokale projekter, tilføjer han.

Thomas Bak understreger, at forslaget ikke handler om tvungne klausuler i forbindelse med kommunale byggeprojekter. Det går alene på at få samlet idéer og at få skabt enighed med arbejdsmarkedets parter om løsninger, der kan gavne i Høje-Taastrup.

- Vi skal bruge de gode erfaringer, man har høstet i andre kommuner. Middelfart har for eksempel stillet krav om, at totalentreprenøren skal sikre, at mindst fem procent af de stillinger, der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med lærlinge/praktikanter. Et andet tiltag er såkaldte »snusepraktikanter« - ledige, der kan stifte bekendtskab med byggebranchen og derved få en indgang til beskæftigelse eller uddannelse, og der er sikkert andre gode erfaringer om, hvordan vi sammen med erhvervslivet kan få flere i beskæftigelse eller uddannelse inden for byggebranchen, fortæller Thomas Bak.

Den socialdemokratiske spidskandidat ved byrådsvalget, Peter Faarbæk, peger på behovet for lærepladser.

- Vi kan læse, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for visse brancher, herunder byggebranchen. Der er jo en årsag til, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og det er, at vi ikke er gode nok til at uddanne til fremtiden. Vi har i mange år hørt, hvor mange unge der har manglet læreplads, uden der har været den helt store lydhørhed fra borgerlig side, og nu kan vi så se resultatet: firmaerne kigger til udlandet efter arbejdskraft, især Østeuropa. Hvis vi skal imødegå problemet med mangel på arbejdskraft, mener vi, at vi proaktivt skal bruge de store anlægsprojekter, Høje-Taastrup har besluttet at igangsætte, siger Peter Faarbæk.