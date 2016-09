Foredrag om pårørenderollen

Foredraget koster 25,00 kr. pr. deltager. og betales via FOF. Temaet er 'Sorrig og glæde' og Eva Jørgensen tager udgangspunkt i sine bøger 'Vi ses i morgen' og 'Sorrig og glæde' og fortæller om rollen som pårørende til et menneske med en dødelig sygdom. Og siden hvordan hun betragter døden og finder vejen gennem smerten.

Om sorgen og glæderne. Om konflikterne og skyldfølelsen over ikke at slå til. Om tabuerne og kampen for selv at overleve psykisk. Det er et gribende foredrag om smerten og hvordan man genvinder troen.