Forældre med anden etnisk baggrund er målgruppen for nogle nye DUÅ-kurser, som Høje-Taastrup har fået puljemidler til. Foto: Shutterstock

Send til din ven. X Artiklen: Forældrekurser skal ændre negativ adfærd hos børn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældrekurser skal ændre negativ adfærd hos børn

Taastrup - 03. februar 2017 kl. 13:05 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forældre med anden etnisk baggrund end dansk får nu mulighed for at få hjælp til at ændre problematisk adfærd og negative mønstre hos deres børn.

Høje-Taastrup Kommune har fået puljemidler fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet til såkaldte DUÅ-forældrekurser. I 2017 har kommunen fået 1.085.200 kr., 797.600 kr. i 2018 og 26.600 kr. i 2019 og er én af fire kommuner, der har fået disse puljemidler.

DUÅ står for 'De utrolige år' og udgangspunktet for kurserne er, at forældrene er de vigtigste personer i børnenes liv og at det derfor er vigtigt, at de er i stand til at varetage forældrerollen på en måde, som styrker børnenes trivsel og selvværd.

DUÅ har meget gode resultater. Høje-Taastrup Kommune indførte allerede et DUÅ-program i 2013 og her var effekterne ligeså gode som de internationale erfaringer der viser, at 70 procent af de børn, hvis forældre deltager, er udenfor det behandlingskrævende område efter kurset.

Studier fra Norge og USA viser desuden tegn på, at effekterne er langtidsholdbare.

Det nye ved de forældrekurser puljemidlerne skal bruges til er, at de udelukkende er rettet mod forældre med anden etnisk baggrund end dansk og at der skal indhentes erfaringer med at tilbyde kurserne til forældre, der har brug for tolk. Meningen er, at der skal udvikles et anvendeligt koncept sammen med Styrelsen for International rekruttering og integration, VIA University og tre andre projektkommuner.

Der skal uddannes op til fire tolke i de særlige DUÅ-principper, fordi det har vist sig at være svært at gennemføre kurserne med tolk, hvis ikke tolken kender til principperne.

Fakta Det forventer ministeriet af DUÅ-forløbet:

At børnene opnår bedre trivsel og mulighed for større fysisk og social udfoldelse i kraft af et styrket forældreskab.

At deltagerne får tilstrækkeligt med viden og færdigheder til at kunne påtage sig forældreansvar og udøve forældreskab på en måde, der understøtter familien og deres børns trivsel, udvikling og positive tilknytning til samfundet.

At fagprofessionelle får viden og værktøjer, så de er bedre rustet til forældresamarbejdet med udsatte etniske minoritetsforældre, hvormed de kan være med til at understøtte forældreansvaret og forældresamarbejdet.

Målgruppen er børn fra tre til otte år og kommunens dagtilbud skal derfor spille en vigtig rolle. Personalet i institutioner i de områder, hvor familier er med i DUÅ-projektet skal derfor også efteruddannes i DUÅ-konceptet.