Forældre kæmper for at redde kantinen

Taastrup - 09. februar 2017 kl. 12:22

Da byrådet i efteråret afskaffede skolernes tilskud til frokostordninger, kom kantinens overlevelse på Borgerskolen i Taastrup i fare.

Ved hjælp fra forældre, sponsorer og øget omsætning forsøger Borgerskolen nu at redde skolens kantine, selvom kommunen har sparet tilskuddet væk.

Hele indsatsen er lavet i et samarbejde mellem skolens ledelse og skolebestyrelsen.

- Vi er især gået offensivt i gang overfor udskolingen, der ofte køber mad - enten fastfood eller rigtig dårlig - og billig mad i supermarkederne. Vi mener, at de skal have et alternativ og det vil vi gerne give dem, understreger Anne-Margit Bjerglund Lassen, der er pædagogisk leder for udskolingen.

Både lærere og forældre er enige i, at eleverne lærer meget af selv at handle i kantinen.

- Der er meget læring i at skulle købe noget, og selv stå og fedte med mønterne - lærer at handle og vælge, siger Nadja K. S. Andersen, der er med i forældrebestyrelsen og selv mor til to børn i indskolingen.

- En kantine er med til at lære børnene at handle og tage ansvar for at bestille og hente mad, ligesom de skal håndtere at have 'penge på lommen' og vælge fornuftigt, når de skal bestille, siger Anne-Margit Bjerglund Lassen.

Skolen har besluttet, at det er 6. klasse, der hvert år står for kantinen sammen med kantinedamen. De sælger maden og er med til at holde orden i køkkenet og i selve kantinen.

- I forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret kom byrådet med et forslag om, at vi som forældre via en app, kunne bestille en sandwich til vores børn dagen før, men der er børnene jo slet ikke i spil. Ved forhandlingerne blev det besluttet at afskaffe tilskuddet til de fleste af kommunens skoler. Jeg har læst, at man arbejder med at lave et folkekøkken på den nye skole i Nærheden, hvilket endnu ikke er endeligt besluttet, siger Nadja K. S. Andersen og fortsætter:

- Gadehave/Selsmose er i gang med et samarbejde med ungdomsskolen. Der har man bevilliget et kantinetilskud for næste skoleår 17/18. Det undrer mig, at der bliver gjort forskel på kommunens børn. Tilskuddet var et beskedent beløb på omkring 200.000 kroner til hver skole, der lige dækkede en årsløn for kantinemedarbejderen.

På Borgerskolen ansatte de for et par år siden en uddannet økonoma.

- Det var vigtigt for os at få en person, der havde forstand på sundhed og fokus på madspild, siger Nadja K. S. Andersen, der tror på, at deres indsats for at redde kantinen vil lykkes.

- Vi har lavet en udførlig marketingsplan, hvor vi har forældrene i spil og håber på noget hjælp ude fra. Så håber vi også på, at vi får overskud ved vores høstfester - og temauger.

Vores kantinedame synes, at det er god plan, vi har lagt. Hun har tillid til, at vi gør vores bedste. Fra august er det os selv som skole, der skal kunne aflønne hendes fuldtidsansættelse. Foreløbig har vi aftalt, at hun kan blive til december og forhåbentligt længere, understreger Nadja K. S. Andersen.