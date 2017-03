Den 11-årige dreng er så bange for at møde de pågældende drenge igen, så han undgår at færdes de stedet i Taastrup, hvor han førhen følte sig tryg. Foto: Shutterstock

Forældre: »Vi føler os krænkede på vores søns vegne«

Taastrup - 03. marts 2017 kl. 08:01 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forældrepar fra Taastrup føler sig meget dårligt behandlede som borgere efter deres 11-årige søn i sommer var udsat for en voldelig episode af en gruppe mindreårige drenge. - Vores søn er allerede nu blevet konfronteret med, at det ikke nødvendigvis er sikkert at færdes som borger på offentlig vej, men at man, uden selv at have gjort noget, kan blive offer for tilfældige voldsmænd, der, ser det ud til, står uden for ansvar i forhold til dansk lovgivning. Han er mærket af episoden, hvor en gruppe ældre drenge spærrede ham vejen, imens de sparkede til hans cykel, og er nu mere på vagt overfor unge af anden etnisk herkomst, hvilket, ud over at være i modstrid med, hvad vi søger at bibringe ham af almindeligt samfundssyn, er et ukorrekt og stigmatiserende syn på de - rigtigt mange - unge af anden etnisk herkomst, der ikke er kriminelle, fordi han nu var uheldig at møde de 'forkerte', der, som vi har erfaret, åbenbart er langt uden for pædagogisk rækkevidde,« siger moren til den 11-årige dreng.

Skaber fremmedhad

Forældrene mener, at det netop er episoder af denne art, der ikke fra myndighedernes side bliver fulgt op på, er medvirkende til generelt at skabe yderligere splittelse, stigmatisering og fremmedhad i lokalområdet.

- Og det er vel ikke det, som vi ønsker at opdrage vores børn til, spørger faren og tilføjer endnu et spørgsmål:

- Hvilket signal er det, at vi sender vi til de unge gerningsmænd? Et forsigtigt bud herfra kunne være: 'Bliv bare ved med det I gør nu, for vi er som samfund aldeles ligeglade'. De pågældende gerningsmænd har nu, allerede inden, de falder inden for det strafferetslige system, lært, at det er behæftet med ingen eller få konsekvenser at begå strafbare handlinger. At det at overfalde -, chikanere andre, udøve hærværk på andres ting og ejendom, af politiet nærmest karakteriseres som drengestreger.

Forældrene spørger også politiet og politikerne, om det kan være rimeligt, at de selv skal betale reparationen af deres drengs cykel.

- Vi mener, at ting bør have en naturlig konsekvens og, at man som ansvarlig borger i et retssamfund må betale for de skader, som man, med eller mod sin vilje, forvolder mod andre og andres ejendom. Vi ser derfor også vigtigheden af signalværdien af at betale udgifterne for reparationen af vores søns cykel. Uanset, at beløbet i den her forbindelse er relativt småt, udtaler forældrene, som samtidig understreger, at deres budskab ikke handler om racisme, men at de som borgere i kommunen føler sig stærkt krænkede på deres søns vegne.

Kort tid efter, at epioden fandt sted, blev drengens forældre kontaktet af SSP-medarbejderen fra de ældre drenges skole. SSP-medarbejderen foreslog et møde mellem drengene og den 11-årige dreng.

- Men da hovedgerningsmanden, ifølge SSP-medarbejderen, benægtede alt, og blandt andet havde fortalt hende, at vores søns cykel var gået i stykker, fordi den var 'væltet', afslog vi tilbuddet om et møde, fortæller moren og tilføjer:

- Det gjorde vi udelukkende af hensyn til vores søn, som ikke skulle udsættes for mere psykisk pres og som absolut heller selv ikke ønskede at deltage. Derfor. Hvad vil myndighederne gøre ved det? Eller er det bare 'The name of the game', når man bor i Taastrup? Det strider imod vores grundlovssikrede retsfølelse at skulle acceptere, at politiet ikke vælger at 'fremtidssikre' unge kriminelle ved at sende et stærkt signal om, at det ikke er i orden at begå kriminelle handlinger, men at dette kan ske, uden nogen videre konsekvens. Vi mener, at der er noget pricipielt forkert i, at politiet ansvarsfraskriver sig i en grad, så de ikke længere kan udføre deres egen kerneopgave, nemlig at sørge for, at landets love bliver overholdt, når de pågældende ikke bliver draget til ansvar. Det vil vi meget gerne have en uddybende forklaring på, både fra både lokalpolitikere i kommunen og fra Vestegnens Politi, og går derfor videre med sagen, indtil dette er sket på en for os fyldestgørende vis.

Da den 11-årige dreng stadig er bange for at møde de pågældende drenge igen - faktisk i en grad, så han bevidst undgår at færdes på førhen ellers trygge steder i lokalområdet- har forældrene bedt om, at hverken hans eller deres navne bliver nævnt i artiklerne.

- Af samme årsag har vi også fravalgt muligheden for civilt søgsmål, da vi ikke ønsker at have nogen kontakt med de pågældende drenge eller deres familier, tilføjer de frustrerede forældre.

