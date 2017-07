Se billedserie I sidste uge måtte brandvæsnet rykke ud til Børnehuset Kogletræet for at slukke en mindre brand. Foto: Johan Monggaard

Forælder er træt af hærværk i daginstitutioner

Taastrup - 11. juli 2017 kl. 11:46 Af Johan Monggaard

Casper Dahl Stenfelt har to børn i den integrerede dag­institution ­Børnehuset Kogle­træet på Sankt Bendts Alle i ­Taastrup, hvor han er formand for forældrerådet og næstformand i forældrebestyrelsen for område 1. ­Casper Dahl Stenfelt mener, at der er en stigende tendens til hærværk mod institutionerne. I Børnehuset Kogletræet måtte brandvæsnet i sidste uge rykke ud for at slukke en mindre brand, og det er den slags tendenser, Casper Dahl Stenfelt er træt af.

- Jeg oplever stigende hærværk på vores egen lege­plads, og jeg sidder i områdebestyrelsen for hele området, hvor vi er ti ­institutioner, og jeg hører, at der generelt er meget hærværk på legepladserne fortæller Casper Dahl Stenfelt, der ikke forstår, at der er nogle, der vil lave hærværk eller andre ulovligheder ved institutionerne.

- Det er noget svineri. Det tyder på, at det er nogle unge mennesker, der ikke har så meget andet at give sig til, lyder det fra Casper Dahl Stenfelt, der i sin børns institution oplever, at personalet får ekstra arbejde, når de møder ind efter en weekend.

- Det er hver weekend, når personalet møder ind hos os, at de skal rydde op på legepladsen. Det er oprydningsarbejde med tomme flasker, dåser og skrald generelt på legepladsen, forklarer Casper Dahl Stenfelt og fortsætter:

- Det er, hvad det er, men når der så bliver udøvet hærværk og brændt bålpladser af, så synes jeg, at grænsen går.

Kender ikke problemet Formand for Institutions- og Skoleudvalget i Høje-­Taastrup Kommune, Kurt Scheelsbeck (K), kan ikke genkende, det problem som Casper Dahl Stenfelt op­lever.

- Det er ikke noget, vi har fået meldinger om, at der er stigende hærværk eller problemer i forhold til affald på institutionerne. Hvis det var noget, der var i voldsom stigning, så havde vi fået en meddelelse om det i ­Institutions- og Skoleud­valget, fortæller Kurt Scheelsbeck og forklarer, at det er forskelligt, hvor meget der bliver gjort for at forhindre hærværk mod de ­enkelte institutioner.

- Alle institutionerne er indhegnede, men det er ikke ens betydende med, at man ikke kan komme der. For man kan åbne lågerne. Men en del af vores institutioner har overvågning, fortæller formanden og fortsætter:

- Vi har vores vagtfolk, der kører rundt og tilser kommunens bygninger, og det er både skole, institutioner og klubber. Så der er en form for tilsyn.

Casper Dahl Stenfelt mener, at lågerne til legepladserne burde være låst, når institutionerne er lukkede, men det mener Scheelsbeck ikke vil have den store ­effekt.

- Jeg tror ikke, det ville forhindre nogle i at hoppe over et hegn, hvis indgangen var låst af. Men der står jo skilte, der gør opmærksom på, at det er privatområde.

Find andre steder Selvom lågerne til institutionerne er ulåste, så skal folk dog finde andre steder at opholde sig, forklarer Kurt Scheelsbeck, der mener, at det kan skabe utryghed hos forældrene. Specielt hvis det flyder med affald.

- Man skal lade være med at trænge ind på institutionernes område. Det skaber utryghed, for hvad ligger der af forskellige ting i affaldet? Er der glasskår? Er der endnu værre noget, man har brugt til at ryge eller på anden måde noget til at stikke ind i sig selv?, lyder det fra Kurt Scheelsbeck.

Brandvæsnet bekræfter over for avisen, at det i sidste uge rykkede ud til Børnehuset Kogletræet, efter en anmeldelse fra naboerne, hvor der blev brændt paller, plader og grene af.