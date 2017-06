Her er det Foyer´ens bestyrelsesmedlemmer fra venstre Karin Riis, Leif Damvig, Povl Schøn, Erhardt Franzen og Lise Sørensen. Foto: Tommy Hartvigsen

Fondsmidler til Foyer'en

Taastrup - 22. juni 2017 kl. 13:59 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kunstforeningen Foyer'en i Taastruper den heldige modtager af 5.000 kroner fra fondene bag Sjællandske Medier.

Foyeren er en frivillig forening, der arrangerer omkring ni kunstudstillinger om året, hvor formålet blandt andet er at inddrage børn og unge i et samarbejde med skoler og udsmykning af et idrætscenter med mange besøgende.

- Det er med stor glæde, vi i Kunstforeningen Foyer'en er tildelt støtte på 5.000 kroner, siger Erhardt Franzen, der er formand for bestyrelsen for kunstforeningen.

Kunstforeningen er en relativ ny forening, som blev etableret i 2004 af en lille flok kunstinteresserede idrætsfolk i Taastrup Idræts Klub (TIK). Formålet med foreningen er at fremme interessen for kunst i Taastrup.

Pengene fra fondene skal bruges til at arrangere endnu flere og flotte gratis kunstudstillinger til glæde for borgerne i kommunen.

Med udstillingssted i foyeren i Taastrup Idræts Haller er kunstforeningen med til at vise kunsten, hvor der i dagligdagen kommer rigtig mange mennesker - børn, unge og voksne. Alle kommer primært for at dyrke idræt og motion, men ved at billedkunsten er til stede på væggene i hallerne, fanger den helt automatisk den forbipasserendes blik, som gør, at folk stopper op og lader den spontane nysgerrighed åbne øjet for, hvad billedet viser og fortæller, forklarer formanden.

- Det gælder ikke mindst de mange børn, der dagligt kommer i idrætshallerne som led i skolernes motionsprogrammer. Den ophængte kunst er endvidere med til at gøre hallerne smukke og præsentable, siger Erhardt Franzen.

Med ni årlige udstillinger medvirker Foyer'en til at vise en betydelig bredde i billedkunsten, hvilket også gælder i kredsen af udstillende kunstnere, som spænder fra anerkendte over skolede og autodidakte udøvere. Ud over udstillingerne arrangerer kunstforeningen foredrag samt galleri- og museumsbesøg for medlemmerne. Foreningen har omkring 135 medlemmer.

- Med udgangspunkt i medlemskredsen og aktiviteterne er vi i foreningen også meget bevidste om den frivillige, foreningsbaserede medvirken i en fortsat udvikling af kunsten og kulturen i Høje-Taastrup Kommune. I rollen medvirker Foyer'en også aktivt i debatten og med indspil til kommunens ny kulturpolitik, som vil se dagens lys i løbet af året, siger Erhardt Franzen.