Rektor Crilles Bacher stod parat med blomster, da Høje Taastrup Private Gymnasiums allerførste student blev udklækket den 8. juni, men hun turde ikke står frem i medierne af frygt for repressalier. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Første student ville ikke stå frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Første student ville ikke stå frem

Taastrup - 24. juni 2017 kl. 08:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er i år tre år siden, Høje Taastrup Private Gymnasium åbnede dørene for elever, og den 8. juni blev den første af i alt 42 elever færdig med sin eksamen.

- Vi ville gerne præsentere skolens første student, men hun har ikke ønsket at stå frem i offentligheden, fordi hun frygter repressalier, fordi hun har gået på en skole, som den tyrkiske regering beskylder for at være i ledtog med kupmagerne fra sidste sommers kupforsøg i Tyrkiet. Det er helt urimeligt, at skolens elever og lærere skal være bange for at stå ved den skole, de går og arbejder på, når der ikke er nogen sammenhæng mellem skolen og kupmagerne, siger rektor Crilles Bacher.

Høje Taastrup Private gymnasium er etableret som et alternativ til egnens offentlige gymnasier. Mange af de nuværende elever er tosprogede, og skolen ser dette som en ressource.

- Årets studenter har alle haft tyrkisk som andet fremmedsprog og har lært at tale standardtyrkisk og lært at beherske den ret indviklede tyrkiske grammatik, siger rektoren og fortæller, at god uddannelse er gymnasiets mål:

- På Høje Taastrup Private Gymnasium ønsker vi at tilbyde unge fra Vestegnen den bedst mulige uddannelse, fordi vi mener, at det er den rigtige vej til at blive en konstruktiv del af det samfund, vi alle lever i.

Med den nye gymnasiereform har alle de private gymnasier fået mulighed for at etablere nogle helt nye linjer på den almene studentereksamen (STX) og den mulighed har Høje Taastrup Private Gymnasium grebet:

- Vi starter med at udbyde to særlige pakker som, kun private gymnasier har mulighed for. Den ene er en businesspakke. Gennem teoretiske studier, praktiske øvelser og cases kommer eleverne gennem fagene virksomhedsøkonomi, afsætning og innovation, som er hentet fra hhx. Disse fag bliver der plads til, fordi der ikke skal undervises i oldtidskundskab, idræt, et kunstnerisk og to naturvidenskabelige fag. Endvidere udbyder vi en mediepakke. Vi kalder den STX-medie. På den linje lærer man om medier, film, serier, it og kommunikation, fortæller Crilles Bacher.

Endvidere opretter skolen en hf-klasse for de elever, der tænker på en kort videregående uddannelse som sygeplejerske, folkeskolelærer, pædagog og lignende. Hf-uddannelsen er nu åben for elever, der kommer direkte fra grundskolen.

Det er stadig muligt at tilmelde sig skolen, og undervisningen starter 21. august.