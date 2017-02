Emily Jensen og Mikkel Biehl med deres datter Elly i lejligheden på Amager, som de skifter ud med ét af de første huse i Solrækkerne - det første boligprojekt i den nye bydel Nærheden. Foto: Stina Felby Egerup Foto: Picasa

Første beboere klar til Nærheden

Taastrup - 25. februar 2017 kl. 11:18 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En fremtid med gode naboer, legekammerater til datteren tæt på og et nybygget hus i en realistisk prisklasse. Det var nogle af de ting, der tiltrak 28-årige Mikkel Biehl og 27-årige Emily Jensen fra Amager til det første boligprojekt i Nærheden, Solrækkerne.

Her har de købt et 113 kvadratmeter stort to-etagers hus, som de glæder sig til at flytte ind i sammen med deres seks måneder gamle datter, Elly, når det engang er bygget, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Vi glæder os meget til at få mere plads og en lille have, og vi glæder os til at se, hvordan området kommer til at udvikle sig, fortæller Emily.

Det var Mikkels far, der ledte det unge par på sporet af Nærheden. Han bor i Roskilde, hvor Mikkel kommer fra, og havde hørt om Solrækkerne, så han spurgte Mikkel og Emily, om ikke det var noget for dem.

- Så vi kørte en tur forbi, egentlig mest for sjov. Men så blev vi forelskede i området og ideen om at være med i noget helt nyt, siger Emily og fortæller, at der ikke gik mere end 10 dage, før de havde skrevet under på en købskontrakt til et rækkehus i Solrækkerne.

- Det tiltaler os meget, at vi får et helt nyt hus, hvor vi ikke skal lave en masse de første mange år. Derudover er beliggenheden god for os tæt på Roskilde og København, og så er det jo tæt på Hedehusene Station, siger Emily.

Tror på projektet

At der er tale om et projektbyggeri, skræmmer ikke umiddelbart det unge par.

- Vores største frygt er, at byggeriet kommer til at gå for langsomt, og at vi skal bo på en byggeplads det første lange stykke tid. Men vi kan godt klare at bo med lidt byggerod, hvis bare det bliver godt i sidste ende, siger Emily.

Og det er parret sikker på, at det nok skal blive.

- Vi tror på hele projektet - ellers ville vi heller ikke have købt et hus her, understreger Mikkel.

Fra ungdom til voksen

De unge par havde også kigget på hus andre steder omkring København, men de fandt ikke mange andre steder med ligeså god beliggenhed til samme pris. De ville ellers gerne være blevet i nærheden af København, men så var priserne også det tilsvarende højere. For der er da ting, de vil komme til at savne ved deres lejlighed på Amager.

- Vi har to kilometer til Rådhuspladsen, og langt de fleste af vores venner bor i byen. Vi vil nok savne livet i byen, siger Mikkel og tilføjer:

- Og fastfood lige rundt om hjørnet! Det er der nok heller ikke det store udvalg af i Nærheden, smiler han.

De er dog helt klar til at skifte livet i den toværelses lejlighed i storbyen ud med familielivet i Nærheden.

- Det er lidt som at forlade vores ungdomsliv i København. Nu tager vi så hul på vores familieliv i Nærheden, siger Emily.