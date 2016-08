Først i snusepraktik og så i virksomhedspraktik

Se billedserie Leder Helle Mottelson (t.v.), Karina Lehnert, som skal i virksomhedspraktik og udviklingsmedarbejder Rie Nielsen (t.h.) forventer sig meget af det nye tilbud. Foto: Pernille Rohde

28. august 2016 Af Pernille Rohde

Hvis man lider af stress eller angst, kan det være meget svært at komme ud på arbejdsmarkedet. I Regnbuehuset på Østerparken 13 i Taastrup har man i 25 år beskæftiget sårbare mennesker og nu tager huset et nyt skridt og tilbyder mere erhvervsrettede forløb, som skal hjælpe denne gruppe i arbejde.

Regnbuehuset har indgået aftaler med Ishøj og Vallensbæk kommuner om voksenpraktikantforløb. Her skal borgerne være i et forløb på 13 uger i Regnbuehuset og derefter 13 uger i praktik i en virksomhed. Det særlige er, at Regnbuehuset følger borgerne nøje i hele forløbet. »Under praktikforløbet vil vi følge brugerne undervejs og holde samtaler mindst hver 14. dag. Vi vil også være til rådighed for virksomheden og sørge for alt papirarbejdet,« fortæller Helle Mottelson, leder af Regnbuehuset, som kalder det nye tilbud helt unikt. At Regnbuehuset vælger at tilbyde forløb med virksomhedspraktik, er blandt andet en følge af de arbejdsmarkedspolitiske strømninger, som går i retning af, at ledige skal tilknyttes arbejdsmarkedet i aktiveringsfasen. Det er hovedsageligt borgere på kontanthjælp og i ressourceforløb, der bliver tilbudt forløbet og mange af dem har psykiske udfordringer, fortæller Helle Mottelson. De er dog alle afklarede og parate til det erhvervsrettede praktikforløb.

»Det er ofte borgere, der har svært ved at komme ud og indad en ny dør og derfor har de behov for at starte blødt og for at føle sig trygge,« forklarer Helle Mottelson. De første 13 uger af forløbet foregår i Regnbuehuset og er en slags intern praktik, hvor borgerne får undervisning i blandt andet sociale kompetencer, personlig fremtræden samt kost og motion. De får desuden en mentor, som vejleder og støtter undervejs. I tiden i Regnbuehuset bliver borgeren også tilknyttet en af husets arbejdsenheder, enten køkken/café, hus/have eller kontor/regnskab. I tiden i regnbuehuset kommer borgeren også i snusepraktik i virksomheder et par timer om ugen.

Mere specialiserede Rie Nielsen er udviklingsmedarbejder i Regnbuehuset og har en fortid som sagsbehandler i Ballerup Kommune. Derfor kender hun til de ordinære tilbud, der er til mennesker, der har brug for hjælp til at komme ud på arbejdsmarkedet.

»Vi er langt mere specialiserede indenfor psykisk sårbarhed og derfor er vores tilbud skræddersyet til dem,« fortæller Rie.

Godt modtaget Både Helle Mottelson og Rie Nielsen er positivt overraskede over, hvor godt de bliver taget imod hos virksomhederne. »Vi har været ude at jage praktikpladser og virksomhederne tog rigtig godt imod os. Det er mit indtryk, at mange er meget bevidste om at tage et socialt ansvar,« fortæller Helle Mottelson.

Hører gerne fra virkomheder

Praktikpladserne kan i princippet være i alle brancher og Regnbuehuset hører meget gerne fra virksomheder, som kunne være interesseret i at få en praktikant.

At det er borgere fra Ishøj og Vallensbæk, der får mulighed for at deltage i de nye forløb, skyldes, at det er disse kommuner, der har indgået en aftale med Regnbuehuset.

Helle Mottelson håber, at der kommer flere kommuner til, fordi hun tror på, at den særlige udformning af tilbuddet vil kunne hjælpe flere borgere, også de sårbare, i job.

Fakta om Regnbuehuset

Regnbuehuset er et socialt arbejdsfællesskab for voksne, psykisk sårbare mennesker med plads til 40 aktive medlemmer.

Huset tilbyder alle former for arbejdsafklaring og skræddersyer gerne individuelle tilbud.

Regnbuehuset er en selvejende institution, hvor indtægtsgrundlaget kommer fra kommuner omkring hovedstaden. Kommunerne visiterer individuelt medlemmerne til huset. Regnbuehuset har plads til omkring 40 aktive medlemmer.

Værdierne i Regnbuehuset bygger på ligeværd, indflydelse via medlemsdemokrati og fælles ansvar for hinanden og for husets udvikling.

Huset har tre enheder; Køkken, Kontor, Hus/Have, som medlemmerne alt efter interesser og kompetencer kan arbejde med.

I 2015 fik Regnbuehuset årets handicappris af Høje-Taastrup Kommune.