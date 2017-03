Gitte Seiler er dyrlæge hos Taastrup Dyreklinik.

Foder har betydning for kæledyrenes trivsel

Taastrup - 05. marts 2017 kl. 14:18 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helt generelt er et godt kvalitetsfoder vigtigt for dit kæledyrs trivsel og sundhed, fastslår dyrlæge Gitte Seiler fra Taastrup Dyreklinik.

Hun specificerer, at foderet skal være rettet mod det konkrete kæledyrs alder.

»Foderet skal være aldersrettet og passe til hundens eller kattens livsstadie. Hvalpe og killinger har eksempelvis behov for et foder, der understøtter de specifikke næringsbehov, de har i vækstperioden. Kæledyr der har sygdom i lever, nyrer samt hjertelidelser eller ledproblemer vil også have behov for et foder, der er målrettet dette og understøtter behandlingen af sygdommen« siger hun.

Uden at pege på et bestemt mærke foder, så påpeger Gitte Seiler, at man som regel får, hvad man betaler for rent kvalitetsmæssigt.

En sidegevinst udover et godt helbred er desuden en sund pels, der er blank og lækker, fortæller dyrlægen. Her er det især indholdet af omega 3 og 6 fedtsyrer, der er vigtigt samt at foderets næringsstoffer er af bedste kvalitet.

Overvægt er stort problem Overvægt er det allerstørste problem, når man taler om kæledyrenes trivsel og sundhed i fodersammenhæng ifølge dyrlægen.

»Det største problem er uden tvivl overvægt og overfodring, som kan give sukkersyge og øge risikoen for komplikationer ved slidgigt hos kæledyrene,« siger Gitte Seiler.

»Det er derfor rasende vigtigt ikke at overfodre, ligesom man som ejer skal være opmærksom på ikke at give for mange godbider ved siden af den daglige kost.«

»I værste fald kan det ende med en aflivning før tid, hvis en hund på omkring otte-ni år pga. overvægt får sukkersyge eller slidgigt og ejeren ikke kan overkomme medicineringen,« siger Gitte Seiler.

Hun har et par tips til, hvordan man undersøger sin kat eller hund for overvægt.

»Man kan selv se på dyret og mærke sig frem henover ribbenene. På en hund skal man kunne mærke ribbenene, men man skal samtidig ikke kunne se dem med det blotte øje,« siger Gitte Seiler, der samtidig siger, at man altid er velkommen til at slå et smut forbi sin dyrlæge og låne en vægt. Hos Taastrup Dyreklinik har man eksempelvis både en vægt til små dyr på 0-10 kilo, som især katte bruger. Og en vægt til dyr på op til 70 kilo, som især hunde bliver vejet på.

»Vores faglærte veterinærsygeplejersker rådgiver gerne gratis om vægt og fodring og hjælper gerne med at vurdere, om din hund eller kat har et vægtproblem,« siger Gitte Seiler.

Om madrester og kornfri diæter Nogle kæledyrsejere giver måske rester med fra aftensmaden i tørfoderet eller en leverpostejshapser. Men det er dyrlægen ikke tilhænger af.

»Moderne produceret foder har den rette blanding af kulhydrater og proteiner, så tørkost alene opfylder kæledyrets ernæringsmæssige behov. Hvis man giver rester med fra for eksempel aftensmaden, vil det ikke forbedre noget og kun øge proteinmængden i kæledyrets mad. For meget protein kan risikere at give kæledyret hudkløe og kan overbelaste nyren på ældre katte,« forklarer Gitte Seiler.

Hun tilføjer, at det er nemmere at styre kosten ved kun at give tørfoder, da der oftest kommer for mange kalorier ekstra i kosten, når der gives »lidt ekstra oveni«.

Heller ikke stenalderkost, også kaldet palæo, eller tidens trend med kornfri diæt er ifølge Gitte Seiler nødvendig til kæledyr, når det kommer til foderets betydning for helbredet. De fleste hunde kan uden problemer tolerere korn og stivelse, og fordøjer dette fint.

Undtagelser kommer ifølge dyrlægen, hvis der er mistanke om, at en hund eller kat har allergi, men da er kornfrit foder ikke nok. Her skal der gives speciel allergikost - søg rådgivning hos din dyrlæge, hvis dette er mistanken.