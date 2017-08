Se billedserie Borgmester Michael Ziegler (i den gule trøje) besøgte onsdag deltagerne på DBU?s Get2 Fodboldskole i Høje-Taastrup.

Fodboldskole hjælper børn i udsatte boligområder

Det handler om børn, fodbold og fællesskab, når DBU og DIF over sommeren sætter gang i DBU's Get2 Fodboldskoler, der skal styrke fællesskabet i nogle af Danmarks mest udsatte boligområder.

I Høje-Taastrup er 31 børn tilmeldt årets fodboldskole, som arrangeres i samarbejde med HTI fodbold, og mange af dem er i forvejen ikke medlem af klubben - og det er netop et af målene med fodboldskolen: at få fat i de børn, som ikke er vant til foreningslivet.

Udviklingen i HTI Fodbold blev anerkendt af næstformanden i DBU, Bent Clausen, projektleder for DIF GetSport Lars Kruse og borgmester Michael Ziegler, som onsdag var på besøg på fodboldskolen, som blev afholdt på banerne ved Gadehaveskolen. Michael Ziegler stillede sig også på målstregen og fik taget imod alle børnenes fodboldstraffespark.

Fodboldskolens deltagere fik også besøg af Danmarks ungdomslandsholdspillere Lærke Tingleff Søndergaard, Freja Sørensen Abildå, Josephine Madsen, Caroline Pleidrup Gram og Ida-Marie Sørensen, som var en del i fodboldskolens træning - og efterfølgende fik travlt at skrive autografer.

HTI Fodbold har i mange år arbejdet med at udvikle spillere til at blive ledere eller trænere i klubben.

For nylig offentliggjorde DIF en undersøgelse, der viser, at foreningsidrætten har store positive effekter på børn i udsatte boligområder. Blandt effekterne er bedre skolegang, højere grad af tryghed, mere livskvalitet og bedre fællesskaber.

Det særlige ved Get2 Fodboldskolerne er, at det gør det muligt for børn i udsatte boligområder, at deltage i en uge med masser af fodbold, fællesskab og ikke mindst med begejstrede frivillige trænere og ledere. DBU's Get2 Fodboldskoler følger samme koncept som de gængse DBU Fodboldskoler, bortset fra at deltagerne bliver rekrutteret specielt og kun betaler et symbolsk beløb for deltagelse. Målet er at give børnene en unik oplevelse samt at inkludere og fastholde dem i dansk foreningsidræt.

Udover at børnene får muligheden for at komme på fodboldskole, så har de også betydning for de frivillige i fodboldklubben i de særligt udsatte boligområder også at kunne afvikle og tilbyde en fodboldskole. Det skaber stolthed og sammenhæng i forhold til resten af den danske fodboldfamilie. Samtidig etableres der en tæt dialog mellem klubben, DBU og DIF, der er med til at understøtte klubbens daglige virke.

Klubberne bliver nøje udvalgt af DIF, som i denne sommer har 14 Get2 Fodboldskoler med cirka 900 deltagere. DIF/Nordea Fonden yder et stort tilskud, så børnene har økonomisk mulighed for at deltage for et meget rimeligt beløb, hvor frokost er inkluderet.