Fodboldklub fortsætter fyrværkerisalg

Taastrup - 27. december 2016 kl. 11:35

På årets sidste fem dage vil det være muligt at købe fyrværkeri og samtidig støtte den lokale fodboldklub Taastrup FC. Klubben genoptager nemlig salget af nytårskrudt for tredje år i træk. Det sker efter et rigtig godt startår i 2014 og en uheldig udvikling sidste år, hvor der var indbrud i klubbens container med fyrværkeri.

Natten til den 29. december sidste år blev en vinkelsliber brugt til at forsøge at få adgang til det fyrværkeri, som fodboldklubben havde låst forsvarligt inde. Resultatet var en ulmende brand i containeren, og dermed var fyrværkeriet ubrugeligt.

I år har man hos Taastrup FC derfor taget sine ekstra forholdsregler ved blandt andet at have lys på containeren hele døgnet samt en vagt.

En vigtig indtægt Om årsagen til, at klubben vælger at fortsætte fyrværkerisalget i år, siger Taastrup FC's formand:

»Det er en rigtig vigtig indtægtskilde for os, og vi har svært ved at se, hvor vi ellers skulle finde de penge henne,« siger Birgitte Hamborg Faarbæk.

Overskuddet fra salget af fyrværkeriet går blandt andet til udvikling af trænere og at få hold med til turneringer.

»Salget af fyrværkeriet betyder rent økonomisk, at vi får mulighed for, at gøre noget sjovt i klubben. Der går generelt mange penge til daglig drift, men overskuddet er med til at sende trænere på kursus og sende hold til udlandet,« forklarer Birgitte Hamborg Faarbæk.

Det er blandt andet at klubben ikke længere står for nogle vinterturneringer, der er medvirkende til, at salget af krudt blev kom i gang i 2014.

Klubben har tidligere i år modtaget 100.000 kroner fra TFC's Venner. Disse penge er dog øremærket til klubbens nye klubhus.

På baggrund af indtjeningen fra det første år med salg af fyrværkeri havde klubben forventet et overskud på 125.000 kroner fra salget i 2015. Men det blev bremset af indbruddet.

Formanden er optimistisk i forhold til dette års salg.

»Vi håber, at vi får et endnu bedre salg end for to år siden, og der gik det jo godt. I år kan vi tilbyde et større sortiment og på forhånd har vi husstandsomdelt et katalog med sortimentet,« siger formanden.

Selve fyrværkeriet er ligesom de andre år fra Aalborg Fyrværkeri Fabrik.

»Det betyder meget for os, at det er et godt produkt, vi sælger. Især når man tænker på, at det er børnefamilier, vi sælger til,« siger Birgitte Hamborg Faarbæk.

Har tænkt over sikkerheden I det hele taget er sikkerheden i forbindelse med krudtsalget vigtig for formanden og for klubben.

Først og fremmest skal brandmyndighedernes sikkerhedskrav om placering og opbevaring overholdes.

»Fyrværkeriet må slet ikke befinde sig i klubhuset. Man går derfor ind og bestiller i klubhuset, så går vi ud og henter det og så får man det udleveret udenfor,« siger formanden.

Derudover må man ikke sælge fyrværkeri til børn og unge under 18 år. De frivillige spørger derfor blandt andet til id, ligesom børn, der vil købe de store raketter, får at vide at de gerne må komme igen med deres forældre.

Der er også aflåst hele tiden og udpeget overordnede ansvarlige.

Dertil kommer, at mellem 30 og 50 frivillige har meldt sig som fyrværkerikorps mellem jul og nytår.

»Fyrværkeriet bliver solgt over så kort en periode, at vi med rimelighed kan finde frivillige i klubben, der vil stå for at afvikle selve salget og rundere,« siger Birgitte Hamborg Faarbæk.

»Det er særdeles positivt for den frivillige ånd, at så mange frivilige stiller op. Det er typisk forældre til vores spillere og andre, der hjælper os. Og det er vitterligt 100 procent frivilligt,« siger hun.

Taastrup FC holder åbent for salg af fyrværkeri ved klubhuset på Sydskellet 1 fra tirsdag den 27. december til og med 31. december. De første tre dage mellem kl. 11 og 20, den 30. december kl. 11-20 og 31. december mellem 10 og 15.