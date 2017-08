Oplevelsesløb i Mols Bjerge. Løb i nationalpark. Foto: DGI Foto: Bent Nielsen

Fløng Kondi vinker farvel til asfalten

Taastrup - 26. august 2017 kl. 10:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange løbere vil udfordre sig selv, komme væk fra asfalten og opleve naturens varierede og ujævne terræn.

Det gælder også løberne hos Fløng Kondi.

Løb på asfalt er godt, men hvis man for alvor vil udfordre teknik, koordination og kondition, så skal underlaget skiftes ud med skov og strand. Få styr på tips og tricks, når Fløng Kondi åbner dørene den 6. september sammen med Bevæg dig for livet - Løb.

- Vi løber i Hedeland flere gange om ugen - både på de brede stier og på de såkaldte singletrails. Det giver en anderledes løbeoplevelse, hvor tidsdimensionen bliver mindre vigtig. Det er befriende for mange, og så er det en anden måde at bruge sin krop på. Vi glæder os til at blive klogere og til at vise vores lokalområde frem, siger Peter Hansen, løbetræner i Fløng Kondi.

Kom væk fra de vante veje

Et af formålene med kurset er, at deltagerne skal ud og opleve naturen i nogle omgivelser, som de ikke plejer at træne i.

- Det kan være grænseoverskridende for nogle løbere at komme væk fra de vante veje. Cross- og trailløb stiller større krav til både teknik og kondition, men alligevel er det noget, vi oplever en voksende interesse for. Det mærker vi især med stigende deltagerantal i vores crossløbserie, siger Christina Otto Jensen, der er løbekonsulent i DGI Midt- og Vestsjælland.

Sjovt og motiverende

Aftenens løbeinstruktør er Lærke Rau, der med mange års erfaring som underviser på kurser, løbecoach og personlig træner, er klar med værktøjer og den træning, der skal til, så løb bliver sjovt og motiverende. Hun driver www.laerkerau.dk

Alle kan være med, men hvis du skal have det optimale ud af eventen, skal du kunne løbe fem kilometer uden problemer.

Tid og sted

Kurset bliver afholdt onsdag den 6. september fra klokken 17.30 til 19.30 i terrænet i Hedeland, Vindingevej 201, 4000 Roskilde.

Tilmeld på www.dgi.dk/201717068007 senest den 3. september.

Bag eventen står Fløng Kondi og Bevæg dig for livet Løb.

Vil du vide mere? Kontakt DGI Midt- og Vestsjælland, Christina Otto Jensen: christina.jensen@dgi.dk, tlf. 4062 1214 eller Fløng Kondi, Peter Hansen, tlf. 2027 0661