Flere sunde tiltag i gang

Sundhedscenter Espens Vænge åbnede i det forgangne år og det var en stor begivenhed, men langtfra den eneste på sundhedsområdet. Mine forventninger til 2016 er til fulde indfriet. Vi fik indviet sundhedscentret på Espens Vænge og det var en rigtig god dag med mange besøgende, også mange som ikke normalt kommer i huset.

Det var den største begivenhed i 2016, men langtfra den eneste. Vi startede året med at ansætte de medarbejdere, som skal arbejde med ulighed i sundhed. Her har vi fået fat i nogle meget kompetente folk og de har gjort en stor indsats i 2016. Vi har i 2016 haft gang i rigtig mange aktiviteter, hvoraf en stor del har ligget i de boligområder, hvor vi fast holder til. Det drejer sig både om tilbud til kronisk syge borgere, men også til den brede befolkning. Vi har i 2016 deltaget i de lokale events, som bl.a. er foregået i de lokale boligområder, ligesom vi er med til diverse sundhedsuger, gerne i samarbejde med apoteket og patientforeninger. Her bruger vi Sundhedscentrets grønne campingvogn til at komme i kontakt med borgerne, så alle har mulighed for at få en uforpligtende snak om sundhed.

Vi har samlet trænings- og sundhedsområdet i ét hus, og det har betydet, at flere borgere har deres gang på Sundhedscenter Espens Vænge og dermed får kendskab til vores tilbud. Derudover har vi faste aktiviteter og hold som f.eks. Fars Køkkenskole, rygestophold og diabetescaféer i boligområderne, som borgerne frit kan benytte. Medarbejderne på sundhedsområdet arbejder tæt sammen med beboere, helhedsplanerne, de lokale institutioner og mange flere med henblik på at udvikle relevante sundhedstilbud. Rygestopindsatsen kører med fulde hold, og det fortsætter, for alene i foråret 2017 er der oprettet otte rygestophold. På alkoholområdet er vi i gang med at etablere et tættere samarbejde med de medarbejdere, der har borgerkontakt, for at de kan informere om relevante sundhedstilbud.

Mine forventninger til 2017 er, at vi får skabt et endnu tættere samarbejde med boligområderne, så vi på den baggrund kan igangsætte flere lokale tiltag, som tager udgangspunkt i beboernes ønsker og behov. Vi har også fået mulighed for at etablere et tilbud til overvægtige børn og deres forældre med inspiration i Holbæk modellen. Det sker i tæt samarbejde med sundhedsplejen.

Den indsats går i gang i foråret, og det glæder vi os til at komme i gang med. Vi har også et tæt samarbejde med patientforeningerne, som vi bestemt også håber udvikler sig endnu mere i 2017. Vi får også i første kvartal 2017 etableret et udendørs træningsområde foran Espens Vænge, som skal være til brug for alle i kommunen. Det håber vi bliver sundhedscentrets nye vartegn, og vi glæder os til at tage det i brug, og til at borgerne får mulighed for udendørs træning hele året, hvad enten de er brugere af huset eller borgere i kommunen.

Godt nytår