Flere kommer i arbejde

Taastrup - 06. januar 2017

Høje-Taastrup Kommune er én af de få kommuner, der har haft held med at skabe flere arbejdspladser, hvilket var et af målene med kommunalreformen for 10 år siden.

Antallet af beskæftigede er gået fra 26.400 i 2008 til 30.100 i 2015 - en stigning på 14 procent, viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

- Vi ved godt, at vi er heldige med vores placering tæt på København, men jeg vil også sige, at vi knokler hårdt for hele tiden at fastholde og tiltrække virksomheder. Det her er resultatet af en meget ambitiøs erhvervs- og vækststrategi, der sætter virksomhederne i centrum. Vi har for eksempel sænket dækningsafgiften, så virksomhederne i Høje-Taastrup kan se frem til de største skattelettelser i landet på samlet 14 millioner kroner, siger borgmester Michael Ziegler (K) og fortæller, at kommunen hele tiden forsøger at have et 360 graders syn på virksomhederne og deres behov.

- Blandt andet arbejder vi hele tiden for at have god infrastruktur på vej, bane og digitalt, og vi finder løsningerne sammen med lokale virksomheder. Det kan være til- og frakørselsramper til motorvejen og bedre afvikling af trafik, når der udbygges i transportcentret, siger Michael Ziegler.

Der er kommet flere beskæftigede i Høje-Taastrup, fordi eksisterende virksomheder har udvidet, eller nye virksomheder er flyttet til. Én af de seneste store arbejdspladser, der er flyttet til kommunen, er Copenhagen Markets - det tidligere Grønttorv - som har bragt cirka 1200 medarbejdere med sig.

Copenhagen Markets slutter dermed trop med andre store, danske virksomheder som blandt andre DSB, DSV og Danske Bank, der har flyttet hovedsæde eller store enheder til kommunen.

- Vi er blevet fabelagtigt godt modtaget af Høje-Taastrup Kommune, som har været fleksibel og serviceminded. Jeg stod i Pinsen og manglede en tilladelse til at tage vores genbrugsstation i brug. Jeg skrev en mail sent fredag eftermiddag til kommunens tekniske direktør, om han kunne fremme sagen. Pinsedag fik jeg et opkald, hvor han beklagede, at han først havde set min mail nu, men at der var sat folk i gang. En time senere havde jeg tilladelsen, fortæller adm. dir. Jens Faarup fra Copenhagen Markets.