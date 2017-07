Flere hopper på elcyklen

Høje-Taastrup: Tiden, hvor rugbrødsmotoren var den eneste til at drive cyklen frem, er for længst ovre. Elcykel salget i Høje-Taastrup er steget de seneste år i takt med højere cykelkvalitet og større brugsværdi.

- Mange yngre kvinder køber elcykler som reelt alternativ til motorkøretøjer. I stedet for bil nummer to er der mange, der investerer i en elcykel, hvor det i dag er nemt at tilbagelægge adskillige kilometer uden at blive svedig. Som noget nyt er mange mænd også begyndt at kigge på eldrevne cykler, når der skal købes tohjulet transportmiddel, forklarer Hans Henrik Lund, der er indehaver af Fri BikeShop i Taastrup.