Flere borgere med handicap er kommet i job

- Partnerskabet er et inspirerende forbillede. Det viser, at alle vinder, når flere aktører tager ansvar og går sammen om en vigtig dagsorden; at møde mennesker med handicap som en værdifuld ressource og gøre vores fællesskaber mere mangfoldige. Jeg håber, at eksemplet her fra Høje-Taastrup vil give endnu flere smag for at gå den samme vej og arbejde målrettet for at nedbryde fordomme og åbne døre i hele landet, siger hun.