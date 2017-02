Flagskibs-Fakta åbner på Axeltorv

Nu har supermarkedsgiganten i stedet besluttet at flytte Fakta-butikken på Taastrup Hovedgade over i den nedlagte butik.

»Når vi flytter Fakta til Axeltorv, får vi en meget bedre placering, større lokaler og mulighed for at åbne en flagskibs-discountbutik,« siger Coops informationsdirektør Jens Juul Nielsen.

»I butikken vil man kunne opleve Faktas nye koncept, som blandt andet omfatter mere frugt og grønt og et større udvalg af kød. Her vil være masser af inspiration at hente for kunderne og noget for enhver smag. Vi håber, at taastrupborgerne vil tage konceptet til sig,« siger Jens Juul Nielsen.