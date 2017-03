Fjerde sejr i træk

Efter den gode start på nedrykningsspilet i 3. division, hvor Taastrup Elite Badmintons bedste hold besejrede Holte, så skulle Taastrup Elite Badmintons 3. divisionshold sørge for at følge op og tage endnu en sejr mod Greve, der før kampen lå sidst i 3. division.

Kampen på udebane mod Greve startede noget nær perfekt for Taastrup Elite Badminton, der vandt begge mixdoubler og begge damesingler. Der var ingen slinger i valsen i nogen af de fire kampe, sikre sejre i to sæt.

Men for at få alle tre point skulle der vindes mindst én af de tre herredoubler. Og det blev til sejr i to af herredoublerne og facit blev dermed en sikker sejr til Taastrup Elite Badminton på 9-4. Tre point til kontoen, sammen med et point fra en vunden protest fra forrige kamp mod Holte, betyder at Taastrup Elite Badminton rykker op på førstepladsen i nedrykningsspillet og selv kan afgøre sin skæbne.