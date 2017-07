Firma har fod på sikkerheden til Grøn Koncert

De frivillige på Grøn Koncert har de seneste seks år fået sponsoreret sikkerhedssko af Bjerregaard Sikkerhed A/S fra Hedehusene.

Taastrup - 15. juli 2017 kl. 16:39 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 700 frivillige er motoren i den maskine, der hver sommer i over tre årtier har fyldt Danmark med fest og farver. Grøn Koncert turnerer rundt og spiller i otte byer på kun 11 dage, og det kan hurtigt blive et logistisk mareridt: Tre tonstunge scener, toiletter, skilte, portaler, 22 boder, kilometervis af hegn - op, ned, frem og tilbage.

For sjette år i træk leverer virksomheden Bjerregaard Sikkerhed A/S fra Hedehusene kvit og frit sikkerhedssko til de mange frivillige ildsjæle, som knokler til fordel for Muskelsvindfonden og sørger for, at de 165.000 gæster har en fest.

At Bjerregaard Sikkerhed A/S gennem de sidste seks år har doneret flere tusinde sikkerhedssko til Muskelsvindfondens arbejde, er der ifølge Administrerende Direktør Søren Boye en meget simpel grund til:

- Muskelsvindfondens arbejde er enormt sympatisk. Koncerterne er en folkefest og traditionerne er mange og stærke; den indsats de frivillige lægger for dagen undervejs er enorm og fortjener et skulderklap. Vi giver hver frivillig et par gratis sikkerhedssko, som de også får lov at beholde, når sidste sang er sunget på turneen. Jeg har det rigtig godt med at vide, hvor højt Grøn prioriterer sikkerheden undervejs, for selv om tingene går stærkt, skal ingen frivillige risikere liv, lemmer - eller tæer, siger han.

En af de traditioner, der igen i år bliver en del af koncerten, er uddelingen af 'Den Gyldne Sikkerhedssko'. Et lidt pudsigt symbol på en ganske alvorlig sag. Prisen uddeles nemlig til det medlem af Crewet, som ifølge sine kollegaer har gjort mest for sikkerheden.

Prisen har gennem tiden fået mange til at trække på smilebåndet - og ikke mindst tænke over, hvad det egentlig er, der gør forskellen for sikkerheden, når man arbejder i teams. Overvejelser, der ikke kun er gode at gøre sig i forhold til koncerterne, men også kan tages med hjem i det daglige arbejde.

Bjerregaard Sikkerhed A/S sælger og distribuerer fodtøj til arbejdsbrug fra nogle af verdens førende producenter af sikkerhedsfodtøj til professionelle brugere i Danmark og i Norden.