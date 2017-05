Fire skoler kan gøre sig fortjent til ekstra millioner

Gadehaveskolen er en af de fire skoler i Høje-Taastrup Kommune, som har mulighed for at få penge fra den nye pulje og skolebestyrelsen er positivt indstillet overfor muligheden.

Taastrup - 10. maj 2017 kl. 13:41 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire skoler i Høje-Taastrup har mulighed for at få del i den pulje, som regeringen har oprettet til løft af svage elever.

Puljen er på 500 millioner kroner og 120 skoler i landet er udvalgt som målgruppe, fordi de har den største andel af elever i den fagligt tunge. Alle de 120 skoler har over tre år haft en høj andel af elever, der forlader 9. klasse med et svagt fagligt niveau i dansk eller matematik og her menes der elever, der ikke opnår mindst 4 i gennemsnit i dansk og matematik.

De fire skoler i Høje-Tastrup, der har en høj andel af fagligt svage elever, er Gadehaveskolen, Borgerskolen, Charlotteskolen og Mølleholmskolen.

Gadehaveskolen havde gennemsnitligt i de sidste tre år 60 procent elever, der ikke opnåede et gennemsnit på mindst 4 i de to fag, mens det på Borgerskolen var 39 procent, på Charlotteskolen 37 procent og på Mølleholmskolen 34 procent.

Hvis skolerne formår at reducere andelen af svage elever med fem procentpoint i puljens første år, 10 procentpoint i puljens andet år og 15 procentpoint i puljens tredje år, kan de opnå en præmie på mellem 1,3 og 1,5 mio. kr. årligt afhængig af skolens størrelse. Skolerne kan få udbetalt præmien første gang i sommeren 2018, når resultatet af 9. klasseprøverne foreligger.

Bestyrelse og ledelse bestemmer

De enkelte skoler skal aktivt acceptere tilbuddet for at deltage. Og det tror formanden for institutions- og skoleudvalget Kurt Scheelsbeck (K) at skolerne vil gøre.

Han understreger dog, at det bliver et valg skolebestyrelserne skal træffe sammen med ledelserne på de enkelte skoler.

Først vil kommunens administration dog kontakte ministeriet og bede dem redegøre for, hvordan de er kommet frem til tallene for de enkelte skoler.

»Vi kan se, at specialklasseelever og elever i gruppeordninger ikke er medregnet. Det er til gengæld modtageklasserne med børn, som først er ved at lære dansk. Og på både Charlotteskolen og Mølleholmskolen har man modtageklasser, hvilket naturligvis har påvirket resultatet,« siger Kurt Scheelsbeck.

Store udsving de enkelte år

Udvalgsformanden undrer sig over, at Selsmoseskolen ikke er med og tilføjer, at man, når man dykker ned i tallene vil se, at der er store udsving i de enkelte år og at man derfor ville kunne få et helt andet resultat, hvis man lavede en tilsvarende måling på et andet tidspunkt.

Regeringen har modtaget en del af kritik af puljen. Fx siger formanden for skolelederforeningen Claus Hjortdal til Politiken:

»Det er rigtig fint, at man øremærker penge til udsatte børn. Men det giver ikke mening, at skolelederne skal lave resultater allerede inden for det første år for at få penge. Fokus kommer til at være på korttidsresultater, og det er ikke langtidsholdbart.« Det er da også første gang, at man har udlovet pengepræmier på undervisningsområdet.

Kurt Scheelsbeck ser ikke et problem i, at puljen fungerer som en slags præmieordning.

»Vi har en forpligtelse til at have så gode skoler som muligt og derfor vil det være ærgerligt ikke at tage imod de ekstra penge. Om de kommer ved forsinket ekstra bevilling som her, eller på et andet tidspunkt, mener jeg ikke er afgørende,« siger Kurt Scheelsbeck.

På Gadehaveskolen i Høje Taastrup, bliver initiativet modtaget meget positivt af skolebestyrelsen.

» Vi på Gadehaveskolen tager vel imod dette tilbud fra regeringen og kan sige at vi allerede i det forgangne år har formået at lave store forbedringer, bl.a. med sygefravær og positiv tone og samarbejdsånd på skolen. Vi syntes kun det er rimeligt at der også stilles krav til resultater og 5 procents forbedring om året, er da en lille forbedring, som skal kunne lade sig gøre med en ekstra indsats,« siger René Fredborg Nielsen, som er skolebestyrelsesformand.