Fire gange guld: Historisk worldcup for TIK-skytterne

Det andet worldcup i 2017 i Antalya Tyrkiet, der netop er overstået, blev det bedste for Dansk bueskyning nogensinde.

Fra TIK deltog Erika Anear, Sarah Sønnichsen, Tanja Jensen, Martin Damsbo og Andreas Darum.

Fra Nykøbing Falster deltog Stephan Hansen, der er regerende verdensmester.

Onsdag den 7. juni var der kvalifikationen med en del vind, så der var ingen rekorder. Sarah blev nummer to med 698, lige efter verdens etteren Sara Lopez med 701. Tanja blev nummer fire med 697 og Erika nummer 24 med 689.

Som hold blev de med 2074 klart nummer ét med ni point foran Columbia. Hos herrerne blev Martin nummer 14 med 701, Andreas nummer 12 med 701 og Stephan vandt med 701. Som hold blev herrerne med 2112 nummer to, kun ét point efter USA. I Compound mix team blev Sarah og Stephan med 1408 nr ét.

MIxteam elimination blev også skudt onsdag og det blev til guldfinale plads efter 158-143 over Island, 158-156 over Frankrig og 159-152 over Italien, altsammen med 16 pile og max 160 point.

I eliminationen torsdag nåede damerne som hold frem til guldfinalen med 231-230 over Taiwan, 233-230 over Indien, der skydes 24 pile og max er 240 point. Herrerne klarede sig lige så godt, idet de var klar til guldfinalen efter 237-233 over Taiwan og 236-234 over Indien der havde vundet worldcup 1.

individuel elimination fredag gik rigtig godt for kvinderne, Erika nåede frem til kvartfinalen og tabte til Lopez med 143-147, så det blev til en sjetteplads. Sentationen kom da Tanja, som den dag ikke havde skudt mere end 144 før semifinalen, slog Lopez med 149-147. Lopez var ellers ubesejret i Worldcup sammenhæng siden WM 2015. Sarah Sønnichsen kom rimeligt glat igennem til guldfinalen med scorer fra 144 til 147.

For Herrerne sluttede festen for Stephan og Martin allerede i 1/16 finalen, imens Andreas var tæt på semifinalen med 118-118 i 1/4 imod den senere guldvinder fra Taiwan; men det endte 146-148, så Andreas sluttede på sjettepladsen hvilket er hans bedste worldcup-placering.

Danmark var nu i fire guldfinaler, og med to skytter hos damerne.

Lørdag formiddag blev det så først guld til damerne med 231-227 over Columbia, og derefter til herrerne med 233-230 over USA. Lørdag eftermiddag fortsatte successen, i det mixholdet vandt guld med 157-150 over Taiwan og derefter var det kun et spørgsmål om, hvem der vandt guld og sølv af Sarah og Tanja, der også mødte hinanden i guldfinalen til ungdomsWM 2015, hvor Tanja vandt. Denne gang blev det en noget nervøs match som Sarah vandt med 142-141 over Tanja.

Søndag var recurvefinale dag uden dansk deltagelse, imens Taiwan havde en god dag de missede dog en guldmedalje efter shootoff, og derfor blev Danmark for første gang nogensinde nummer ét i medaljestatestikken med fire guld og en sølv, imens Taiwan fik tre guld, to sølv og en bronze blev nummer to.

Finalerne kan ses på Youtube under 'Archery TV'. næste Worldcup er i Saltlake City, USA fra 20 til 25 juni.