Kunstværket er lavet af Rowena »Apol« Laxamana-Sta.Rosa. Foto: Danmarks Økumeniske Kvindekomite

Filippinske kvinder får ordet

Taastrup - 23. februar 2017 kl. 07:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag den 3. marts er det Kvindernes Internationale Bededag, hvilket man kan være en del af, hvis man kommer forbi Skt. Pauls Kirke på Frøgaard Alle 10 i Høje Taastrup.

- Lokalt er vi også med. Her fejres Bededagen i Skt. Pauls Kirke. Klokken 17.30 begynder arrangementet med et dejligt måltid filippinsk mad til 45 kroner. Indbydere er kvinder fra Folkekirken, Den Katolske Kirke, Den Koptisk Ortodokse Kirke og Baptistkirken, der sammen har tilrettelagt dagen. Alle er velkomne, siger Inge-Lise Lollike, der er formand for Danmarks Økumeniske Kvindekomite, som er arrangøren bag Kvindernes Internationale Bededag.

Kvinder fra de kristne kirker i Filippinerne har i år tilrettelagt en gudstjeneste, som bliver brugt jorden rundt den første fredag i marts på Kvindernes Internationale Bededag. Temaet er: 'Har jeg gjort dig uret?'.

Dagen fejres i flere end 170 lande, og i Danmark mødes kvinder godt 60 forskellige steder for at stå sammen med kvinderne i Filippinerne, som har samlet en lang række tekster og bønner, der på denne dag bliver brugt overalt i verden. Stemmer fra Filippinerne beretter om forholdene i landet med over 100 millioner indbyggere, 7.107 øer og utallige lokale sprog. Engelsk er det officielle sprog, som binder øerne sammen. Filippinerne har deres helt egen udgave af engelsk: tagalog, der er en blanding af engelsk og egne filippinske ord.

Filippinerne er nok for de fleste et kendt land. Der er mange filippinere, der har slået sig ned i Danmark - også her i Høje Taastrup Kommune, og de er kendt som smilende, arbejdsomme mennesker. En del danskere har været på ferie i Filippinerne.

Kvinderne i Filippinerne giver os indblik i deres skønne natur med en mangfoldighed af frugter, sjældne planter og blomster, og alt, hvad de er stolte af, men de fortæller også om de problemer, de står ansigt til ansigt med som blandt andet arbejdsløshed, hvilket er grunden til, at mange, både unge og lidt ældre mennesker, forlader landet og deres familie for at arbejde i udlandet til en bedre løn, da den, de får i Filippinerne ikke rækker til de daglige fornødenheder.

Filippinernes økonomi hjælpes godt af de penge, der sendes hjem fra oversøiske arbejdere - også selvom de mange steder bliver underbetalt. Den oversøiske økonomiske hjælp til hjemlandet udgør omkring 10 procent af Filippinernes BNP (brutto national produkt).

Hvert år samles der penge ind ved gudstjenesten. Sidste år blev i alt 97.541 kroner fordelt mellem projekter i Albanien, især med fokus på kvindearbejde for at udvikle deres lederegenskaber, og et projekt i Zambia med fokus på børneklubber, da børnene er landets fremtid. Indsamlingen i år har igen kvinder og børn i fokus - denne gang i Armenien og i Rusland.

- Velkommen til et verdensomspændende fællesskab her lokalt, siger Inge-Lise Lollike.

Se mere på www.kvindebededag.dk