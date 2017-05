Udrykningskøretøjer var massivt til stede, da en 10-årig dreng fik et spyd i sit venstre lår under en idrætstime. Her kører ambulancen af sted med den 10-årige dreng og en politibil foran til at eskortere den. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fik spyd i låret: Sådan har drengen det

Taastrup - 23. maj 2017 kl. 12:55 Af Kasper Ellesøe

Den 10-årige dreng, der tirsdag formiddag fik et spyd i låret på Taastrup Realskole under en idrætstime, har det godt.

Det fortæller skoleleder Kennet Hallgren.

- Jeg har lige talt med hans forældre, og han sidder og spiser frokost, siger skolelederen og fortsætter.

- Han kommer hjem i morgen, når han har fået antibiotika.

Kennet Hallgren har efter at have talt med lærerne på skolen fået klarhed over, hvad der skete, da drengen fik et spyd i sit venstre lår. De første meldinger fra politiet gik på, at drengen blev ramt af et spyd, men sådan gik det ifølge skolelederen ikke helt til.

- Den her 3. klasse har spydkast på græsplænen. Den 10-årige dreng skal så hente spyddene, og han falder over et af dem, der sidder i jorden, og uheldigvis får han spyddet i låret og lysken. Heldigvis har spyddet ikke ramt noget alvorligt, siger Kennet Hallgren.

Han medgiver, at det må have set voldsomt ud, da der holdt to ambulancer, tre køretøjer fra brandvæsnet og en politibil ved.

- Det er lidt voldsomt, at brandvæsnet sender to store køretøjer og en indsatsleder med en vinkelsliber, der kan skære spyddet over.

Politiet var også til stede for at sikre, at skolen havde et kriseberedskab, og Kennet Hallgren fortæller, at alt er gået efter planen, når der sker sådan en situation.

- Vi har haft samlet lærere og elever, og de har fået psykologhjælp, og forældrene til børnene i klassen har fået besked om, hvad der er sket, ligesom der er sendt en generel besked ud til resten af elevernes forældre, siger Kennet Hallgren.

Efter at politiet havde eskorteret ambulancen til Rigshospitalet, kom de to betjente tilbage og fortalte skolen, at man havde håndteret situationen korrekt og med de rigtige sikkerhedsforanstaltninger. Derfor vil der ikke blive en politisag ud af det.

- Alt var, som det skulle være. Vi har de rigtige regler og sikkerhedsforanstaltninger med grundige instruktioner, så jeg kan ikke se, hvad vi skulle have gjort anderledes. Det er dejligt at få bekræftet det af politiet. Vi kan ikke gardere os mod uheld. Det vigtigste for mig er, at drengen har det godt, siger Kenneth Hallgren.