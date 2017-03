En 11-årig dreng blev på sin pokemonjagt en eftermiddag i august antastet af en gruppe drenge, der sparkede til hans racercykel. Forældrene er meget skuffede over det efterfølgelde forløb, da de ikke mener, at myndighederne har taget ordentligt hånd om sagen. Foto: Shutterstock

Fik smadret sin cykel på Pokemonjagt

Taastrup - 03. marts 2017 kl. 07:04 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en torsdag eftermiddag i august i Taastrup.

En 11-årig dreng er på sin daglige pokemonjagt i sin by, hvor han føler sig hjemme.

Da han er ved TIK- Idrætshaller, bliver han antastet af en gruppe drenge, der er omkring 12-13 år gamle.

- De ældre drenge optræder provokerende og råber 'stop' til ham, og spærrer ham vejen, så han ikke kan komme forbi. Mens vores søn holder sin cykel og forsøger at slippe væk, begynder drengene at ødelægge hans racercykel med kraftige spark som resulterer i, at blandt andet gearet bliver sparket i stykker, fortæller drengens mor, der samtidig henviser til en artikel i Lokalavisen, der for nyligt beskrev uddrag fra en analyse der viste, at borgere på Vestegnen er de borgere, der føler sig mest utrygge på landsplan.

- Med den oplysning in mente kan vi give et eksempel fra det 'virkelige liv på Vestegnen', udtaler moren og tilføjer:

- Det er næppe til stor forundring for nogen, hvilken voldsomt ubehagelig- og grænseoverskridende oplevelse det er for vores søn. Episoden bliver heldigvis overværet af to piger fra de ældre drenges skole.

Pigerne er således vidner til det, som forældrene betegner som et overfald.

- I politiets termer betegnes det åbenbart som hærværk. Det er korrekt, at der er begået hærværk mod vores søns cykel, men vi vurderer episoden som overfald, understreger faren i en mail til Lokalavisen Taastrup, hvor forældrene også skriver, at en af pigerne, der har overværet episoden, siger:

- Jamen de (de pågældende drenge, red.) laver altid ballade på skolen. De driller, slår og ødelægger de andre børns ting.

Forældrene til drengen skynder sig kort efter episoden til TIK-hallen, hvor de som det første får trøstet deres stærkt chokerede dreng. Derudover får de sikret sig navne på vidnerne, og anmeldt sagen til politiet.

Forældrene understreger, at de gerne vil udtrykke en stor tak til deres søns skole.

- Rektoren på Taastrup Realskole ringede som det første om morgenen den efterfølgende dag og udviste omsorg og nærvær for både vores søn og os som forældre. Dagen efter gør vi os desuden den ulejlighed at tage hen på de pågældende drenges skole, hvor vi sammen med vores søn kigger forskellige klassebilleder igennem. På den måde kan vi dobbelttjekke, at navne og billeder af gerningsmændene stemmer overens. Det gør de, fortæller moren, der sammen med sin mand igen kontakter Vestegnens Politi og får det opdateret i rapporten.

- Så burde der ikke ligge et stort og uoverskueligt arbejde foran politiet i forhold til at opklare sagen, da der foreligger en rimeligt klart gennemskuelig sag med navne på såvel alle implicerede parter og de vidner, der overværede den, understreger forældrene i mailen og fortsætter:

- Stor er derfor vores bekymring, da vi modtager den endelige redegørelse fra politiet, der har besluttet ikke at rejse tiltale mod de to gerningsmænd, som i øvrigt er anført med fulde navns nævnelse i rapporten.

Politiets begrundelse for afslaget lyder:

1. De implicerede drenge er begge under den kriminelle lavalder.

2. Politiet er nødsaget til at prioritere deres ressourcer, og de kan derfor ikke afse den fornødne tid til den pågældende sag.

- Som forældre tænker vi, at politiet må have 'sovet i timen' og at der åbenlyst må være sket en fejl, hvorfor vi selvfølgelig vælger at anke afgørelsen. Men nej, siger moren.

Umiddelbart før jul modtager familien et brev fra Statsadvokaten, som giver Vestegnens Politi medhold i deres afgørelse.

- Som forældre sidder vi med en følelse af afmægtighed overfor den åbenlyse mangel på almindelig sund fornuft og konduite, som skinner igennem både fra politiets og Statsadvokatens afgørelse. Derfor sidder vi med følgende spørgsmål til vores folkevalgte lokalpolitikere og til politiet: 'Hvor er retssikkerheden for vores barn henne, og hvordan skal vores søn fremadrettet have tillid til vores retssystem, når han så åbenlyst bliver krænket uden, at det får konsekvenser for de skyldige, spørger forældrene til den 11-årige dreng.