110 mennesker var med til at fejre 20-års jubilæet for Torstorp Fotoklub.

Festlig jubilæumsfest for fotoklub

I velkomsttalen til de mange fremmødte sagde formanden for Kunstforeningen Foyer`en Erhardt Franzen blandt andet, at Foyer`en var beæret over at kunne være ramme om fejringen af jubilæumsfesten og at kunne vise udstillingen med de mange, særligt udvalgte fotografier for de mange besøgende, der dagligt kommer i hallerne. Ønskede tillige fotoklubben tillykke med dagen.