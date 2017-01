I tirsdags den 24. januar var der indbrud i en villa på H P Olsens Vænge. I december fandt fire lignende indbrud sted på sidevejen Ludvig Hegners Allé. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Fem indbrud i samme kvarter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fem indbrud i samme kvarter

Taastrup - 27. januar 2017 kl. 14:49 Af Josefine Klitgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele fem indbrud er begået i det samme kvarter i den seneste tid.

Senest tirsdag den 24. januar klokken 00.33 bliver det anmeldt, at der har været indbrud i en villa på H P Olsens Vænge, hvor en ukendt gerningsmand blandt andet har stjålet smykker, kamera og en møntsamling efter at have skaffet sig adgang ved at bryde et vindue op bag ved huset.

Sandsynligvis med et lille koben.

Beboeren, der har været bortrejst, ønsker nu at advare folk og opfordre til at man holder øje med uvedkommende i området.

Hun fortæller, at hendes søn, der bor på Ludvig Hegners Allé havde et lignende indbrud i december.

- Der er ingen tvivl om, at de ved, hvad de går efter. Fremgangsmåden er den samme. Der er intet, der er smadret eller gennemrodet, men ét vindue, der er brudt op begge steder og kun 'småting', som man kan have i lommen, der er taget - altså penge, sølv, guld og lignende, forklarer kvinden, der ønsker at være anonym.

Hun mener, at gerningsmanden - eller mændene må være de samme. Måske en tyvebande.

Jacob Ulrich Krogh, der er efterforskningsleder hos Vestegnens Politi bekræfter over for Lokalavisen Taastrup, at der i december måned fandt fire indbrud sted på Ludvig Hegners Allé.

- Vi har ikke anholdt nogen, siger efterforskningslederen.