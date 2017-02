Fats Waller i lyd og billede

Fats Waller er blandt andet kendt for numrene 'Ain't Misbehavin' og 'Honeysuckle Rose', men det var frem for alt for sin rolle som humoristisk, undertiden sarkastisk entertainer, at han blev kendt af et bredere publikum. Hans måde at kombinere sang, tale, mimik, kropssprog og klaverspil på var uovertruffen.