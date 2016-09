Se billedserie Tanja Karlowic Frederiksen er job- og uddannelsesvejleder i Familiens Hus, og hun har blandt andet hjulpet 24-årige Monica Caviglia Hald i gang med en ny uddannelse til pædagog. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Familiens Hus giver et kærligt skub

Taastrup - 16. september 2016 kl. 10:07 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 300 gravide og unge mødre under 30 år har haft deres gang i Familiens Hus, siden tilbuddet slog dørene op i Høje-Taastrup i 2012.

Familiens Hus er et gratis tilbud til de unge familier, og husets fornemmeste mål er at gøre familierne og mødrene selvstændige og selv-forsørgende, blandt andet ved at få dem videre i job eller uddannelse.

Og umiddelbart ser det ud til, at indsatsen virker. Antallet af brugere under uddannelse er steget fra 22 procent til 61 procent, mens antallet af brugere på kontanthjælp er faldet fra 35 procent til 9 procent, skriver DAGBLADET Roskilde.

- Den udvikling er vi selvsagt meget glade for. Vi kan se, at vores fokus på at få brugerne videre i uddannelse eller job virker, fortæller Pia Jessen, der er leder af Familiens Hus.

Og det tyder også på, at kvinderne holder fast i uddannelsen, efter de forlader Familiens Hus. I 2017 vil Rockwool Fondens Forskningsenhed følge op på, hvordan det er gået brugerne i projektperioden.

- Vi har en meget stærk formodning om, at rapporten vil vise gode resultater. Vi kan i hvert fald se, at mødrene holder fast. De får deres 9. og 10. klasse og mange af dem kommer også videre i uddannelsessystemet, siger Pia Jessen.

- Selvfølgelig er adskillige allerede i job eller uddannelse, og her er vores væsentlige fokus fastholdelse, tilføjer husets job og uddannelsesvejleder, Tanja Karlowic Frederiksen.

Familiens Hus drives i et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og Mødrehjælpen, men en række sponsorer er også med til at sikre de gode tilbud i huset.

En af dem er IKEA, som netop har doneret 20.000 kroner til huset. Pengene kommer fra sommerens store loppemarked foran IKEA i Taastrup, hvor overskuddet fra salg af stande samt salg af lodder fra tombolaen gik til Familiens Hus. De penge skal nu komme husets brugere til gode.

- Vi har besluttet at bruge dem til en studiestartspakke, hvor man kan søge om et tilskud på 500 kroner til studiestart-relaterede ting. Det kan eksempelvis være en computer, skoletaske, bøger eller indskud til at søge ind på HF enkeltfag, fortæller Tanja Karlowic Frederiksen til DAGBLADET Roskilde.