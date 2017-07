Se billedserie Hedelandsdysten 2016.

Familien Berlin glæder sig til dysten

Taastrup - 03. juli 2017

Den 27. august står den på Hedelandsdysten - Danmarks mest familievenlige løb, der finder sted i Hedehusene.

Familien Berlin skal deltage i år, hvor der skal heppes og løbes.

Nanna skal prøve kræfterne af på en af ruterne, mens Zoey skal være med i det gratis børneløb på 700 meter. De glæder sig til et løbsarrangement, hvor både store og små kan være med.

Hedelandsdysten har sit fokus på at lave et professionelt løbsarrangement, hvor den står på udfordrende ruter i Hedelands smukke natur. Mange løb har dog kun fokus på løbsdelen, men Hedelandsdysten vil også gerne gøre en løbsdag til en familiedag.

Til Hedelandsdysten i år lægger dagen ud med gratis børneløb på 700 meter. Herefter starter løbene på distancerne fem kilometer, 10 kilometer og halvmaraton. Hvis man har småbørn, så er der mulighed for at få børnene passet, så både mor og far kan komme ud og løbe.

Hedelandsdysten = familiedag

En af familierne, som deltager til Hedelandsdysten, er familien Berlin.

Her møder de talstærkt op med Henrik og Heidi og deres to døtre Nanna og Samanda. Samanda tager samtidig sin mand Thomas og deres to børn Theo og Zoey med til den store aktivitetsdag.

Lille Zoey skal prøve sine kræfter af med det gratis børneløb på 700 meter, hvor hun er klar til at dyste mod de andre børn. Nanna, som er eliteløber og tager hele vejen fra Aalborg for at være med, tager ruten på fem kilometer, hvor hun vil gøre alt for at komme først i mål og slå sine tidligere personlige rekorder. Mens de to er ude på ruterne, vil resten af familien Berlin gøre alt for at bære dem gennem distancerne.

Familien glæder sig til en hyggelig dag, og de er meget glade for det set-up, som Hedelandsdysten har, så de kan få en familiedag sammen.

- Det er dejligt, at man også kan finde et løb, hvor der er fokus på at smelte løb og familiehygge sammen. Vores familie vil altid gerne komme ud og heppe, men det er svært at få alle med, når der er små børn i familien. Der er mange gange ikke aktiviteter eller mad til de små, men det er der til Hedelandsdysten, både på løb og i målområdet med de mange dystaktiviter og madboder. Vi glæder os, siger Heidi.

Dystaktiviteter

I målområdet er der en masse dystaktiviter, som FDF Hedehusene står for.

Her kan hele familien dyste mod hinanden. Familien Berlin også klar til at tage dysthandskerne på. Thomas er klar til at tage kampen op mod sin svigerfar Henrik, og de har allerede lavet en aftale om at dyste mod hinanden i tovtrækkeri.

De to små er også klar til at dyste i målområdet, men de glæder sig også meget til at hygge med mormor og resten af familien på legepladsen.

Alle er inviteret til Hedelandsdysten - Danmarks mest familievenlige løb.

Tilmeld hele famlien på www.hedelandsdysten.dk, hvor du også kan finde mere information om dagen.