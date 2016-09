Familiekrønike åbner sæsonen

Kom i god tid

Teaterforeningen gør opmærksom på, at der kan være nogle udfordringer med hensyn til parkering, så det anbefales at man kommer i god tid, således at man kan nå at finde en plads og eventuelt at gå lidt længere til teatret. Dette skyldes, at arbejdet med nedrivningen af Selsmoseskolens hovedfløj ikke når at blive færdigt og at parkeringspladsen foran skolen og teatret derfor ikke kan bruges.