Se billedserie Intelligente sensorer og internet of things kan hjælpe detailhandelen til for eksempel bedre lagerstyring. Foto: iStock

»Falsk« butik spækket med teknologi

Taastrup - 19. februar 2017 kl. 06:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De fysiske detailhandelsbutikker skal lære af internethandelens viden om kunderne og udnytte de teknologiske muligheder for at spore såvel varer som observere kundeadfærd ved hjælp af intelligente teknologier. Det mener i hvert fald Teknologisk Institut, som nu opretter Center for Internet of Things i Taastrup, skriver DAGBLADET Roskilde.

Centeret skal demonstrere og udbrede viden for detailhandelen om, hvordan virksomheder via opsamling og behandling af data bliver i stand til at interagere med deres kunder og øge omsætningen.

- Detailhandelen er i dag udfordret af faldende omsætning, mens e-handelen er stigende. Men med fuld udnyttelse af teknologi og digitalisering til at skabe sammenhængende og målrettede kundeoplevelser kan de få et afgørende konkurrenceparameter i de kommende år, siger sektionsleder fra Teknologisk Institut Jan Overgaard og forklarer:

- Som kunder er vi begyndt at forvente for eksempel at blive præsenteret for relevant viden, når vi handler. Denne forventning stiller også nye krav til virksomhederne, som med dataopsamling og dataanalyse skal kunne forudsige, hvilke produkter og services der skal tilbydes hvilke kunder, eller hvilke optimeringer i forretningen, der skal tages på baggrund af analyse af data.

Etableringen af centeret tager sit udspring i et omdiskuteret begreb, nemlig Industri 4.0, der i bund og grund handler om at udnytte data fra markedet, skabe nye services og kunne netværke med kunderne.

Med det nye IoT Center vil man opbygge en fysisk koncept-butik, hvor man samler og demonstrerer teknologier som RFID tagging af varer, bluetooth, intelligente kameraer, beacons og akustiske lydsensorer.

Koncept-butikken kan for eksempel vise, hvordan butikkerne kan identificere både varernes og kundernes bevægelser i butikken - i form af et smart sensing system, der bl.a. via RFID-readers og kameraer indenfor 1 meters nøjagtighed identificerer kundernes og varernes lokation. Det vil også vise, hvordan fysiske butikker kan udnytte deres butikker som e-handelslager og stille en Click & Collect service til rådighed for deres kunder.

- I dag er det vanskeligt at få et samlet overblik over de rigtige teknologiske muligheder. Vores nye IoT Center har i første omgang til formål at hjælpe fysiske detailhandelsbutikkerne og -kæder til at få overblik over de tekniske muligheder og give dem konkret rådgivning i de rette løsninger, siger Jan Overgaard.