Færøsk forfatter klar med sin første danske novellesamling

- Jeg har fået at vide, at novellerne minder om southern gothic ala Flannery O'Connor og William Faulkner. Så forlagets redaktør har valgt at kalde mine noveller for »northern gothic«, siger Katrin Ottarsdóttir.

- Om der er et tema? Ja, det kan man godt sige. Det er det her med at føle sig utilpasset. Jeg kender det fra mig selv. Jeg har det bedre sammen med folk, hvis liv ikke kører på skinner. Jeg tror, man kan sige, at det handler om mennesker, der ikke er så gode til at leve livet, siger hun.